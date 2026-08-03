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    Sociedade

    Despiste seguido de capotamento provoca um ferido grave entre Alpiarça e a Tapada

    Por: Daniel Cepa 03 de agosto, 2026 2 minutos de leitura
    Foto: Os Monhacas

    Um homem com cerca de 25 anos ficou gravemente ferido após um despiste seguido de capotamento ocorrido ao final da tarde deste domingo, dia 2 de agosto, na Estrada Nacional 368, entre Alpiarça e a Tapada.

    A vítima seguia no lugar do passageiro da carrinha e terá sido projetada para o exterior do veículo na sequência do capotamento. O ferido foi estabilizado no local e transportado para o Hospital Distrital de Santarém. O helicóptero do INEM de Évora chegou a ser mobilizado para o local, mas foi posteriormente desmobilizado.

    O condutor não sofreu ferimentos e foi assistido no local, não necessitando de transporte para uma unidade hospitalar.

    Nas operações de socorro estiveram envolvidos 20 operacionais dos Bombeiros Municipais de Alpiarça e dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por sete viaturas. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência e investigou as circunstâncias do acidente.

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