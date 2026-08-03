Despiste seguido de capotamento provoca um ferido grave entre Alpiarça e a Tapada

Imprimir

Um homem com cerca de 25 anos ficou gravemente ferido após um despiste seguido de capotamento ocorrido ao final da tarde deste domingo, dia 2 de agosto, na Estrada Nacional 368, entre Alpiarça e a Tapada.

A vítima seguia no lugar do passageiro da carrinha e terá sido projetada para o exterior do veículo na sequência do capotamento. O ferido foi estabilizado no local e transportado para o Hospital Distrital de Santarém. O helicóptero do INEM de Évora chegou a ser mobilizado para o local, mas foi posteriormente desmobilizado.

O condutor não sofreu ferimentos e foi assistido no local, não necessitando de transporte para uma unidade hospitalar.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 20 operacionais dos Bombeiros Municipais de Alpiarça e dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por sete viaturas. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência e investigou as circunstâncias do acidente.