Segunda-feira, agosto 3, 2026 18:43
Facebook Instagram Youtube Linkedin Tiktok
    Sociedade

    GNR deteve 31 pessoas e registou mais de 100 acidentes numa semana no distrito de Santarém

    Por: Daniel Cepa 03 de agosto, 2026 2 minutos de leitura
    Foto de arquivo

    O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana deteve 31 pessoas e registou 101 acidentes rodoviários entre os dias 27 de julho e 2 de agosto, no âmbito das ações de patrulhamento, prevenção e fiscalização realizadas no distrito.

    Segundo o balanço semanal divulgado pela Guarda Nacional Republicana, entre as detenções efetuadas destacam-se 12 por condução sob efeito do álcool e 10 por condução sem habilitação legal.

    Foram ainda detidas três pessoas por desobediência, duas por resistência e coação sobre funcionário, duas por furto de produtos agrícolas, uma por violação de imposições, proibições ou interdições e uma por violência doméstica.

    No âmbito da fiscalização rodoviária, os militares da Guarda Nacional Republicana detetaram 488 infrações. As situações mais frequentes estiveram relacionadas com a falta de inspeção periódica obrigatória, que deu origem a 91 infrações, seguindo-se 59 por excesso de velocidade e 38 relacionadas com tacógrafos.

    Foram ainda registadas 29 infrações por utilização indevida do telemóvel durante a condução, 20 por falta de seguro de responsabilidade civil, 16 por condução com taxa de álcool superior ao permitido por lei, 14 por falta ou utilização incorreta do cinto de segurança ou sistemas de retenção para crianças e 12 por deficiências na iluminação e sinalização dos veículos.

    No mesmo período, o Comando Territorial de Santarém registou 101 acidentes rodoviários. Do total da sinistralidade registada resultou uma vítima mortal, quatro feridos graves e 27 feridos ligeiros.

    No âmbito da fiscalização geral, foram ainda levantados 40 autos de contraordenação. Desses processos, 33 dizem respeito a infrações relacionadas com trânsito e segurança rodoviária, quatro com animais, dois com legislação policial e um com consumo de produtos estupefacientes.

    Etiquetas Relacionadas:
    acidentefiscalizaçãoGNR

    Notícias relacionadas

    Foto: Os Monhacas
    Sociedade

    Despiste seguido de capotamento provoca um ferido grave entre Alpiarça e a Tapada

    BY-Daniel Cepa 3 de agosto, 2026
    Região

    Investimento de meio milhão de euros vai reabilitar Posto da GNR do Cartaxo

    BY-Daniel Cepa 31 de julho, 2026
    Aggressive husband with clenched fist threatens to hit his wife. Domestic Family violence concept.
    Região

    GNR detém suspeito de exercer violência física e psicológica sobre mulher

    BY-Daniel Cepa 30 de julho, 2026
    Região

    GNR fiscaliza acampamentos em Coruche e recolhe quatro cães

    BY-Daniel Cepa 30 de julho, 2026
    Região

    GNR deteve 40 pessoas e detetou quase 500 infrações rodoviárias

    BY-Daniel Cepa 29 de julho, 2026
    Região

    GNR recolhe raposa de galinheiro e devolve-a à natureza

    BY-Daniel Cepa 29 de julho, 2026