GNR deteve 31 pessoas e registou mais de 100 acidentes numa semana no distrito de Santarém

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O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana deteve 31 pessoas e registou 101 acidentes rodoviários entre os dias 27 de julho e 2 de agosto, no âmbito das ações de patrulhamento, prevenção e fiscalização realizadas no distrito.

Segundo o balanço semanal divulgado pela Guarda Nacional Republicana, entre as detenções efetuadas destacam-se 12 por condução sob efeito do álcool e 10 por condução sem habilitação legal.

Foram ainda detidas três pessoas por desobediência, duas por resistência e coação sobre funcionário, duas por furto de produtos agrícolas, uma por violação de imposições, proibições ou interdições e uma por violência doméstica.

No âmbito da fiscalização rodoviária, os militares da Guarda Nacional Republicana detetaram 488 infrações. As situações mais frequentes estiveram relacionadas com a falta de inspeção periódica obrigatória, que deu origem a 91 infrações, seguindo-se 59 por excesso de velocidade e 38 relacionadas com tacógrafos.

Foram ainda registadas 29 infrações por utilização indevida do telemóvel durante a condução, 20 por falta de seguro de responsabilidade civil, 16 por condução com taxa de álcool superior ao permitido por lei, 14 por falta ou utilização incorreta do cinto de segurança ou sistemas de retenção para crianças e 12 por deficiências na iluminação e sinalização dos veículos.

No mesmo período, o Comando Territorial de Santarém registou 101 acidentes rodoviários. Do total da sinistralidade registada resultou uma vítima mortal, quatro feridos graves e 27 feridos ligeiros.

No âmbito da fiscalização geral, foram ainda levantados 40 autos de contraordenação. Desses processos, 33 dizem respeito a infrações relacionadas com trânsito e segurança rodoviária, quatro com animais, dois com legislação policial e um com consumo de produtos estupefacientes.