Quinta-feira, agosto 6, 2026 20:10
    Região

    Jovem de 17 anos detido por violência doméstica

    Por: Daniel Cepa 06 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A Polícia de Segurança Pública deteve um jovem de 17 anos por suspeitas da prática do crime de violência doméstica, no concelho de Abrantes.

    Segundo o Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, a detenção foi efetuada pela Esquadra de Abrantes da Divisão Policial de Tomar, no dia 31 de julho, em cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito no âmbito de um processo de violência doméstica.

    Durante as buscas realizadas à habitação do suspeito, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, foram apreendidos uma arma de fogo, uma arma de ar comprimido, sete doses de haxixe, 80 euros em numerário, um computador portátil e um telemóvel.

    Após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de afastamento da vítima.

    No decurso das diligências, a Polícia de Segurança Pública deteve ainda uma mulher de 46 anos por posse de arma proibida. A suspeita foi notificada para comparecer posteriormente em tribunal.

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