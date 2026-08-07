Método “Heróis da Fruta” usado em escolas do distrito de Santarém recebe reconhecimento científico internacional

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O método “Heróis da Fruta”, desenvolvido pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) e aplicado em milhares de escolas portuguesas, incluindo estabelecimentos de ensino do distrito de Santarém, recebeu reconhecimento científico internacional após a publicação de um estudo na revista European Journal of Nutrition.

A investigação, liderada por investigadores do Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, concluiu que o programa é uma ferramenta eficaz para aumentar e manter o consumo diário de fruta entre crianças dos 3 aos 11 anos.

Segundo os investigadores, o método consegue promover alterações rápidas nos hábitos alimentares das crianças, transformando o consumo regular de fruta numa rotina sustentável ao longo do tempo. A estratégia assenta em três pilares principais: o papel do exemplo, a gamificação e o reforço positivo repetido.

Antes da aplicação do programa, os dados analisados revelavam que cerca de 70% das crianças participantes consumiam menos de três porções de fruta por dia, ficando abaixo das recomendações nutricionais.

Após a implementação do desafio “Heróis da Fruta”, com atividades diárias de cerca de 15 minutos em contexto de sala de aula, os resultados mostraram uma melhoria significativa dos hábitos alimentares.

De acordo com o estudo:

Verificou-se um aumento de 44,6% no número de crianças que passaram a cumprir as recomendações diárias de consumo de fruta;

Mais de metade das crianças que raramente consumiam fruta passaram a fazê-lo regularmente na escola;

As crianças que já tinham participado em edições anteriores apresentavam maior probabilidade de cumprir desde o início do ano letivo as metas alimentares definidas.

Os investigadores concluíram ainda que a maior parte da mudança de comportamentos ocorre logo nas primeiras semanas de participação.

Com base nesses resultados, a APCOI decidiu reduzir a duração do programa de 12 para cinco semanas, mantendo a sua eficácia e facilitando a implementação pelas escolas.

Para Mário Silva, presidente da APCOI, o reconhecimento internacional confirma aquilo que professores e famílias já observavam na prática.

“Este reconhecimento internacional vem carimbar com autoridade científica aquilo que milhares de professores e pais já sabiam na prática: os Heróis da Fruta são uma ferramenta pedagógica eficaz e acessível para ajudar as escolas a tornarem-se ambientes cada vez mais promotores de saúde e boa nutrição para todas as crianças.”

Já a investigadora Raquel Martins, autora principal do estudo, sublinha que a promoção de hábitos alimentares saudáveis exige mais do que a simples transmissão de informação.

“A escola é um contexto único para criar oportunidades repetidas e positivas que permitam às crianças transformar escolhas saudáveis em hábitos.”

Criado em 2011, o projeto “Heróis da Fruta” já envolveu mais de um milhão de crianças em Portugal, afirmando-se como a maior iniciativa nacional de promoção da alimentação saudável em ambiente escolar.

O estudo agora publicado é apontado pelos seus autores como o primeiro a utilizar modelos de sobrevivência para analisar a formação de hábitos alimentares em contexto escolar, reforçando a importância da evidência científica na definição de estratégias de saúde pública dirigidas à infância.