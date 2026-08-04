Profissões antigas ganham vida no Centro Histórico de Santarém entre 7 e 9 de agosto

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O Centro Histórico de Santarém volta a transformar-se num palco ao ar livre entre os dias 7 e 9 de agosto, com a realização da sétima edição do Festival de Estátuas Vivas, integrado na programação do Verão iN.Santarém.

Durante três dias, cerca de duas dezenas de artistas darão vida a personagens inspiradas nas “Profissões Antigas”, tema escolhido para a edição deste ano. O objetivo passa por homenagear ofícios tradicionais portugueses e figuras ligadas à identidade ribatejana, através de um percurso artístico pelas ruas da cidade.

Entre as personagens representadas estarão profissões como merceeiro, sapateiro, carpinteiro, barbeiro, aguadeiro, ceifeira e resineiro, a que se juntam figuras emblemáticas da região, como o campino, as lavadeiras, o cesteiro e o jornaleiro.

Mais do que um espetáculo de rua, o festival pretende proporcionar uma viagem pela memória coletiva, valorizando o património humano e cultural de Santarém e promovendo o encontro entre diferentes gerações.

Além das habituais performances das estátuas vivas, o programa inclui, na noite de sábado, no Largo de Marvila, o espetáculo Living Statues DJs, que combina a arte das estátuas vivas com música e expressão visual.

Ao longo dos três dias, o público poderá ainda contar com a animação de um Cicerone, que irá percorrer os vários pontos do festival, proporcionando momentos de interação e descoberta.

O evento integra também os Pedestais Livres e o Espaço Mini Estátuas, onde visitantes de todas as idades poderão experimentar a arte da estátua viva. O público terá ainda oportunidade de votar nas suas performances favoritas, sendo os vencedores anunciados no domingo ao final da tarde.

O encerramento ficará marcado por uma arruada da Orquestra Improvável, que anima as ruas do Centro Histórico.

A produção do festival está a cargo de António Santos, considerado um dos pioneiros da arte da estátua viva em Portugal e detentor de um Recorde Mundial do Guinness nesta disciplina artística.

O Festival de Estátuas Vivas decorre nos dias 7 e 8 de agosto, das 21h30 às 23h30, e no dia 9 de agosto, das 17h30 às 19h30.