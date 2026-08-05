Homem detido por extorsão agravada após ameaçar mulher com arma de fogo

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A Polícia Judiciária deteve um homem de 40 anos, fortemente indiciado pela prática de um crime de extorsão agravada com recurso a arma de fogo, ocorrido na região de Santarém.

Segundo a investigação da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, os factos remontam ao mês de junho, quando o suspeito se deslocou à residência de uma mulher de 37 anos, com quem mantinha um litígio relacionado com um negócio imobiliário anteriormente celebrado entre ambos.

De acordo com a Polícia Judiciária, o homem entrou na habitação sem autorização e impediu a vítima de abandonar o local durante cerca de uma hora. Aproveitando a situação de vulnerabilidade da mulher, terá empunhado uma arma de fogo e proferido ameaças de morte, obrigando-a a efetuar transferências bancárias para contas por si tituladas, num valor total de 3.800 euros.

No decurso da investigação foram realizadas buscas domiciliárias e cumpridos mandados de detenção, que resultaram na apreensão de um bastão extensível, de uma réplica de uma pistola Glock 17 e de outros objetos considerados relevantes para o processo.

A Polícia Judiciária considera que os factos investigados assumem particular gravidade por afetarem direitos fundamentais, nomeadamente a liberdade, o património, a integridade física e a tranquilidade pessoal da vítima, sendo ainda suscetíveis de provocar alarme social e sentimento de insegurança na comunidade.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência e a proibição de contactar, por qualquer meio, com a vítima.