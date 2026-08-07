ULS Lezíria promove primeiro Encontro de Literacia em Saúde

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A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria vai realizar, no próximo dia 8 de setembro, o 1.º Encontro de Literacia em Saúde, uma iniciativa que pretende reunir profissionais e especialistas para refletir sobre a importância da literacia em saúde e divulgar projetos desenvolvidos nesta área.

O encontro decorre no Auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém, a partir das 09h00, assinalando o Dia Internacional da Literacia em Saúde, sob o lema “Conhecimento que capacita. Literacia que transforma.” A iniciativa é promovida pelo Grupo de Trabalho para a Operacionalização do Plano de Literacia em Saúde da ULS Lezíria, com o apoio da Escola Superior de Saúde de Santarém e da Rede Académica de Literacia em Saúde.

O programa provisório inclui conferências, mesas-redondas, debates e a apresentação de boas práticas e projetos implementados na ULS Lezíria, procurando promover a reflexão sobre os desafios da literacia em saúde e o seu papel na melhoria da comunicação entre profissionais e cidadãos, bem como na capacitação dos utentes para uma participação mais informada nos cuidados de saúde.

A sessão de abertura contará com representantes da Escola Superior de Saúde de Santarém, da Rede Académica de Literacia em Saúde, da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), da Direção Executiva do SNS e do Conselho de Administração da ULS Lezíria.

Entre os momentos em destaque estão a conferência de abertura, subordinada ao tema “Literacia em Saúde: dos conceitos à transformação dos sistemas de saúde”, uma mesa-redonda dedicada ao Plano de Literacia em Saúde da ULS Lezíria e uma sessão sobre boas práticas e projetos desenvolvidos na instituição, onde serão apresentados trabalhos relacionados com a saúde mental, a literacia digital, a promoção da literacia nas escolas e outras iniciativas implementadas nas unidades da ULS.

As inscrições para o encontro já se encontram abertas e podem ser efetuadas através de um formulário disponibilizado pela ULS Lezíria.

Programa provisório: