Câmara de Almeirim investe 150 mil euros na renovação do parque infantil da Zona Norte

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A Câmara Municipal de Almeirim vai avançar com a remodelação integral do parque infantil da Zona Norte, numa intervenção orçada em cerca de 150 mil euros. A obra pretende modernizar um dos espaços de lazer mais frequentados pelas famílias do concelho, dotando-o de novos equipamentos e melhores condições de segurança e utilização.

O parque manter-se-á na localização atual, mas será renovado. O projeto contempla a substituição dos equipamentos existentes por novos brinquedos, mais modernos e adaptados às atuais normas de segurança, com o mesmo piso, garantindo maior proteção às crianças durante a utilização dos equipamentos.

A intervenção surge na sequência do desgaste natural provocado pelos anos de utilização, procurando responder à necessidade de oferecer um espaço mais atrativo, funcional e seguro para as crianças e respetivas famílias.

O parque infantil da Zona Norte é um dos equipamentos públicos mais utilizados do concelho, sendo diariamente procurado por dezenas de famílias, sobretudo ao final da tarde e durante os fins de semana. Com esta requalificação, a autarquia pretende melhorar a qualidade do espaço, reforçando as condições de conforto e segurança para todos os utilizadores.

O investimento, na ordem dos 150 mil euros, insere-se na estratégia municipal de valorização dos espaços públicos e de promoção da qualidade de vida da população, através da renovação de equipamentos destinados às crianças e ao convívio familiar.

Após a conclusão da obra, o parque continuará a ocupar o mesmo espaço, mas apresentará uma imagem totalmente renovada, com equipamentos modernos e preparados para responder às necessidades das crianças de diferentes faixas etárias.

A empreitada representa mais um investimento da Câmara Municipal de Almeirim na melhoria dos espaços públicos destinados ao lazer, criando condições para que as famílias possam continuar a usufruir de um local de recreio seguro, acessível e adequado às exigências atuais.

Com esta intervenção, a autarquia pretende prolongar a vida útil do equipamento e reforçar a oferta de espaços de diversão infantil no concelho, mantendo a Zona Norte como uma das principais áreas de encontro e convívio para as famílias almeirinenses.