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    Política

    Parque de skate da Zona Norte vai dar lugar a um pumptrack

    Por: Daniel Cepa 08 de agosto, 2026 2 minutos de leitura
    Foto ilustrativa

    O parque de skate da Zona Norte, em Almeirim, vai dar lugar a um pumptrack, um equipamento desportivo cada vez mais popular entre crianças, jovens e famílias. A intervenção integra a estratégia da Câmara Municipal de Almeirim de modernização dos espaços de lazer e promoção da prática de atividade física ao ar livre.

    O atual skatepark será removido para permitir a construção de um circuito contínuo composto por curvas inclinadas, lombas e pequenos relevos, concebido para que os utilizadores ganhem velocidade através do movimento do corpo, sem necessidade de pedalar constantemente. Esta característica torna a experiência acessível tanto a iniciantes como a praticantes mais experientes.

    O novo equipamento poderá ser utilizado com bicicletas, BMX, trotinetes, skates, patins em linha e bicicletas de equilíbrio para os mais pequenos, alargando significativamente o leque de utilizadores em comparação com o atual parque de skate.

    Nos últimos anos, os pumptracks têm vindo a ganhar popularidade em vários concelhos portugueses, tornando-se pontos de encontro para a prática desportiva informal e para o convívio entre famílias. Além da vertente recreativa, estes circuitos contribuem para o desenvolvimento do equilíbrio, da coordenação motora e da condição física, sendo adequados a diferentes faixas etárias.

    Com esta intervenção, a autarquia pretende responder à evolução das práticas desportivas urbanas e criar um espaço mais dinâmico, inclusivo e versátil. Ao contrário de um skatepark tradicional, cuja utilização está sobretudo associada ao skate e ao BMX, o pumptrack permite uma utilização mais diversificada, potenciando uma ocupação mais regular do espaço.

    A substituição do equipamento representa uma alteração significativa na oferta de infraestruturas desportivas da Zona Norte e acompanha uma tendência crescente em várias cidades portuguesas, que têm apostado neste tipo de circuitos como forma de incentivar estilos de vida ativos e proporcionar novas opções de lazer à população.

    Depois da renovação do parque infantil da Zona Norte, também anunciada pela Câmara Municipal de Almeirim, a construção do pumptrack representa mais um investimento na requalificação daquela zona da cidade, reforçando a aposta municipal em espaços públicos modernos, seguros e adaptados às novas formas de prática desportiva e recreativa.

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