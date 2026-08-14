Sexta-feira, agosto 14, 2026 16:34
    Desporto

    Cortiçóis prepara noite de futebol para os mais novos

    Por: Inês Ribeiro 14 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    O Largo Dr. Moita, em Cortiçóis, Benfica do Ribatejo, vai receber no dia 22 de agosto um torneio 4×4 de futebol de rua destinado a crianças entre os 6 e os 12 anos.

    O torneio arranca às 18h00 e prolonga-se pela noite dentro, com as finais a realizarem-se durante esse período. O torneio pretende proporcionar uma noite de convívio e diversão para os mais novos, mas também juntar famílias e população em torno do futebol.

    As equipas serão compostas por quatro jogadores em campo e podem incluir até quatro suplentes, num máximo de oito elementos. A organização recomenda que, sempre que possível, as equipas sejam formadas por crianças com idades aproximadas, de forma a garantir jogos mais equilibrados.

    As inscrições encontram-se abertas até ao dia 19 de agosto e as vagas são limitadas. Além da competição, estão previstos prémios para todos os participantes.

    Durante o torneio haverá também bar e tasquinhas no Largo Dr. Moita, permitindo que todos possam acompanhar os jogos, jantar e conviver ao longo da noite.

    A iniciativa tem como objetivo proporcionar uma noite de futebol e convívio que junte crianças, familiares e população em geral no Largo Dr. Moita.

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