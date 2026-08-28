Associação 20 kms de Almeirim recorda papel determinante de Jorge Careca no crescimento da prova

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A Associação 20 kms de Almeirim manifestou o seu profundo pesar pela morte de Jorge Manuel Pisco Careca, aos 65 anos, destacando o papel que desempenhou ao longo de décadas no desenvolvimento do desporto e do movimento associativo no concelho.

Em comunicado, a associação recorda Jorge Careca como sócio fundador e antigo dirigente, sublinhando o contributo que deu para a afirmação e crescimento dos 20 Quilómetros de Almeirim, uma das mais emblemáticas provas desportivas da região.

A direção da associação refere que a sua vida esteve “indissociavelmente ligada ao desenvolvimento e à promoção do desporto no concelho de Almeirim”, destacando o empenho com que trabalhou na valorização da atividade física e na dinamização de iniciativas dirigidas à comunidade.

Enquanto dirigente, Jorge Careca teve um papel importante na consolidação dos 20 kms de Almeirim como uma referência desportiva local e regional, sendo recordado pelo espírito associativo, dedicação e capacidade de mobilização.

“Jorge Careca já não está entre nós, mas a sua dedicação e o seu contributo para o desporto de Almeirim permanecerão na nossa memória”, refere a Associação 20 Quilómetros de Almeirim na nota de pesar divulgada.

A associação recorda ainda que a sua intervenção foi muito além da organização da prova, mantendo uma forte ligação a diversas modalidades e iniciativas desportivas ao longo da vida.

Cerimónias fúnebres realizam-se este sábado

Jorge Manuel Pisco Careca encontra-se em câmara ardente na Casa Mortuária de Almeirim, a partir das 09h00 deste sábado, 29 de agosto.

As cerimónias religiosas estão marcadas para as 14h30, na Capela do Cemitério de Almeirim, seguindo depois o cortejo para o Cemitério Municipal de Almeirim, onde será sepultado.