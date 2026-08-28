Sexta-feira, agosto 28, 2026 20:05
    Sociedade

    Associação 20 kms de Almeirim recorda papel determinante de Jorge Careca no crescimento da prova

    Por: Daniel Cepa 28 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A Associação 20 kms de Almeirim manifestou o seu profundo pesar pela morte de Jorge Manuel Pisco Careca, aos 65 anos, destacando o papel que desempenhou ao longo de décadas no desenvolvimento do desporto e do movimento associativo no concelho.

    Em comunicado, a associação recorda Jorge Careca como sócio fundador e antigo dirigente, sublinhando o contributo que deu para a afirmação e crescimento dos 20 Quilómetros de Almeirim, uma das mais emblemáticas provas desportivas da região.

    A direção da associação refere que a sua vida esteve “indissociavelmente ligada ao desenvolvimento e à promoção do desporto no concelho de Almeirim”, destacando o empenho com que trabalhou na valorização da atividade física e na dinamização de iniciativas dirigidas à comunidade.

    Enquanto dirigente, Jorge Careca teve um papel importante na consolidação dos 20 kms de Almeirim como uma referência desportiva local e regional, sendo recordado pelo espírito associativo, dedicação e capacidade de mobilização.

    “Jorge Careca já não está entre nós, mas a sua dedicação e o seu contributo para o desporto de Almeirim permanecerão na nossa memória”, refere a Associação 20 Quilómetros de Almeirim na nota de pesar divulgada.

    A associação recorda ainda que a sua intervenção foi muito além da organização da prova, mantendo uma forte ligação a diversas modalidades e iniciativas desportivas ao longo da vida.

    Cerimónias fúnebres realizam-se este sábado

    Jorge Manuel Pisco Careca encontra-se em câmara ardente na Casa Mortuária de Almeirim, a partir das 09h00 deste sábado, 29 de agosto.

    As cerimónias religiosas estão marcadas para as 14h30, na Capela do Cemitério de Almeirim, seguindo depois o cortejo para o Cemitério Municipal de Almeirim, onde será sepultado.

    Etiquetas Relacionadas:
    20kmsalmeirimdesportojorge careca

    Notícias relacionadas

    Screenshot
    Desporto

    Super Miguel consegue a melhor classificação de sempre para um português

    BY-Redação 28 de agosto, 2026
    Sociedade

    Morreu Jorge Careca, figura marcante do desporto de Almeirim

    BY-Daniel Cepa 27 de agosto, 2026
    Desporto

    Jovem de Benfica do Ribatejo alcança 2.º lugar no Ranking Nacional de Karaté

    BY-Inês Ribeiro 26 de agosto, 2026
    Entrevista

    “O festival é um lembrete para os portugueses de que Almeirim é a terra da Sopa da Pedra”  

    BY-Inês Ribeiro 25 de agosto, 2026
    Desporto

    Ginástica Acrobática de Almeirim participa no novo programa “Talentos em Grande” da SIC

    BY-Inês Ribeiro 24 de agosto, 2026
    Sociedade

    Pesado de mercadorias despista-se no IC10 em Almeirim

    BY-Daniel Cepa 23 de agosto, 2026