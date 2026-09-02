Almeirim sob aviso amarelo com temperaturas a chegar aos 40 graus

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O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo devido ao calor intenso entre as 9h00 desta quinta-feira, dia 3 de setembro, e as 18h00 de sexta-feira, dia 4 de setembro. O aviso emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) deve-se aos valores elevados da temperatura máxima.

Para esta quinta-feira, estão previstas temperaturas entre os 16 e os 40 graus no concelho de Almeirim, enquanto na sexta-feira os termómetros deverão variar entre os 21 e os 35 graus.

Perante a previsão de temperaturas elevadas, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda que a população aumente a ingestão de água, mesmo sem sensação de sede, evitando bebidas alcoólicas, e procure permanecer em locais frescos, arejados ou climatizados durante pelo menos duas a três horas por dia.

A DGS aconselha ainda a evitar a exposição direta ao sol, sobretudo entre as 11h00 e as 17h00, bem como a realização de esforços físicos intensos nas horas de maior calor. É também recomendada a utilização de roupa leve, larga e de cores claras, chapéu de abas largas, óculos de sol e protetor solar com fator de proteção igual ou superior a 30.

Os cuidados devem ser reforçados junto das pessoas mais vulneráveis aos efeitos do calor, nomeadamente crianças, idosos, pessoas com doenças crónicas e pessoas com mobilidade reduzida.

A população é também aconselhada a manter as habitações frescas, fechando persianas ou portadas durante o período de maior calor e promovendo a circulação de ar ao final do dia, bem como a escolher as horas de menor calor para viajar e a nunca deixar pessoas ou animais dentro de viaturas estacionadas ao sol.