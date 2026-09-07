Bandidos do Cante e Afonso Dubraz animam “Já te dou o Arroz” em Ulme

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A freguesia de Ulme, no concelho da Chamusca, recebe nos dias 11, 12 e 13 de setembro mais uma edição de “Já te dou o Arroz”, iniciativa dedicada à valorização do arroz enquanto produto endógeno e tradicional da freguesia. O evento decorre no Recinto de Festas de Ulme e a entrada é livre.

A sexta-feira conta com as atuações de Afonso Dubraz e Time Travel, seguindo-se Possessivo e DJ Karussa. No sábado, a animação fica a cargo dos Bandidos do Cante e DJ Joana Perez. Já no último dia, o programa inclui a caminhada “Trilhos dos Arrozais” e a atuação dos RH+.

Um dos destaques da iniciativa são os Canteiros de Arroz, espaço dedicado à degustação e showcooking, onde serão apresentados diferentes pratos confecionados por vários chefs. José Maria Lino participa nos três dias, acompanhado por João Simões, Gastão Reis e Bertílio Gomes.

Na sexta-feira, dia 11 de setembro, entre as 19h00 e as 21h30, serão apresentados carolino de tomate malandrinho com petingas fritas, pelo chef José Maria Lino, e arroz de forno de aves e enchidos, pelo chef João Simões.

No sábado, à mesma hora, o público poderá provar carolino cremoso de pernil com crocante de enchidos, novamente pelo chef José Maria Lino, e carolino de limão e coentros com secretos de porco e cogumelos, pelo chef Gastão Reis.

Já no domingo, a programação gastronómica decorre numa primeira parte entre as 12h00 e as 13h00, com carolino na frigideira com carnes fritas, preparado pelo chef José Maria Lino, e arroz de tomate com caneloni de courgette e beringela, pelo chef Bertílio Gomes. No mesmo dia, os Canteiros de Arroz voltam a funcionar entre as 19h00 e as 21h30.

A edição deste ano traz ainda uma novidade, os Canteiros de Sushi, pelo chef João Simões, disponíveis todos os dias do certame.

Para participar nas degustações, está disponível no recinto um Kit Diário, com o custo de 10 euros e limitado ao stock existente. O kit inclui um saco-mochila, copo, talheres, frigideira, uma embalagem de Arroz Bom Sucesso, uma garrafa de água Healsi (0,5l) e duas degustações dos pratos do dia.

O programa inclui ainda folclore, cerimónias religiosas, desporto, animação infantil, expositores e bares, distribuídos pelos três dias do evento.

O “Já te dou o Arroz” é promovido pela Freguesia de Ulme, com o apoio do Município da Chamusca, e procura valorizar a identidade e os produtos ligados à tradição orizícola da freguesia.