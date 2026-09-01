Noite Branca volta a vestir Almeirim de branco a 12 de setembro

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Almeirim prepara-se para receber mais uma edição da Noite Branca, evento que regressa ao centro da cidade no próximo 12 de setembro, prometendo uma noite de música, animação e convívio com entrada gratuita.

Organizada pelo Movimento Palco – Associação Cultural e de Artes Performativas dos Jovens de Almeirim, em parceria com a MovAlmeirim – Associação Comercial e Empresarial do Concelho de Almeirim, a iniciativa chega à sua quarta edição e volta a transformar ruas e praças num grande espaço de festa ao ar livre.

A programação deste ano distribui-se por cinco palcos, espalhados pelo centro da cidade, com propostas que vão da música aos espetáculos de dança, passando pelo fitness e pelas artes performativas.

O principal palco da noite será o Palco Teletejo / Nulux, instalado na Praça Lourenço de Carvalho, onde atuarão Nani DJ, DJ Pablu, White Boyz e DJ M Simões, responsável pelo encerramento da festa.

Na Rua Dionísio Saraiva, o Palco Fitness Factory de Almeirim recebe demonstrações de jiujitsu pelo Checkmat Almeirim, sessões de zumba, atuações do Alpha Dance Centre e música com DJ Cremalheira.

A Rua 5 de Outubro acolhe dois espaços distintos. No Palco Óptica Vanessa, sobem ao palco Os Kamandro e DJ Varelas. Já no Palco MovAlmeirim / Movimento Palco, os destaques vão para o jovem guitarrista Pedro de Figueiredo, Tommy DJ e Paulo Canavarro.

No Jardim da República, o Palco Starshop aposta nos ritmos brasileiros com a atuação da Roda de Samba SambaFixe, seguida de um set de DJ Curly.

Ao longo das últimas edições, a Noite Branca afirmou-se como um dos eventos mais participados do concelho, atraindo milhares de pessoas ao centro de Almeirim.

Para o presidente do Movimento Palco, João Gasopo Nunes, a iniciativa é hoje uma referência na programação cultural local.

“A Noite Branca é hoje um dos grandes cartazes de Almeirim. Cada edição junta a comunidade, dá palco aos artistas da região e nacionais e enche as ruas de vida. Convidamos toda a gente a vestir-se de branco e a vir festejar connosco”, afirma.

A organização volta a apostar num evento aberto a todas as idades, promovendo o convívio em espaço público e a dinamização do comércio local.

A 4.ª Noite Branca de Almeirim realiza-se no dia 12 de setembro, a partir do final da tarde, com entrada livre.