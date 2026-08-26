Almeirim dá início à 12.ª edição do Festival da Sopa da Pedra (c/fotos)

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A 12.ª edição do Festival da Sopa da Pedra foi inaugurada ao final da tarde desta quarta-feira, 26 de agosto, no Parque das Tílias, em Almeirim, dando início a quatro dias de celebração da gastronomia, dos produtos locais e do movimento associativo do concelho. O evento decorre até domingo e volta a colocar a Sopa da Pedra no centro das atenções, numa edição que tem Ferreira do Alentejo como município convidado.

A cerimónia de abertura contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, do grão-confrade da Confraria Gastronómica de Almeirim, Luís Manso, do vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Pedro Beato, e do presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, Luís Pita Ameixa, entre outros autarcas e representantes de entidades locais e regionais.

Após a cerimónia, a comitiva, que integrou também a madrinha do festival, a chef Irene Pimenta, e os responsáveis do município de Ferreira do Alentejo, percorreu os vários espaços do recinto, visitando os stands, tasquinhas e expositores presentes nesta edição.

Na abertura, Joaquim Catalão destacou a importância do festival para a promoção de Almeirim e da sua gastronomia, considerando que a iniciativa é já “uma referência” do concelho e contribui para levar “cada vez mais longe o nome de Almeirim”.

O autarca sublinhou ainda a importância da Confraria Gastronómica de Almeirim na organização do evento e na valorização da gastronomia local, destacando a capacidade de juntar associações, expositores e comunidade em torno dos produtos e tradições do concelho.

“A Sopa da Pedra é a principal embaixadora gastronómica de Almeirim, mas o festival celebra também a caralhota, os vinhos, os enchidos, o arroz doce e outros produtos e saberes ligados ao território”, afirmou Joaquim Catalão.

O presidente da Câmara de Almeirim aproveitou igualmente a ocasião para voltar a defender o reforço da oferta hoteleira no concelho. Segundo o autarca, Almeirim precisa de “atrair um grupo hoteleiro de referência” que invista numa unidade de média dimensão, permitindo que os visitantes que chegam ao concelho atraídos pela gastronomia possam permanecer mais tempo.

“O turismo gastronómico é já uma realidade e um motor da nossa economia”, afirmou, defendendo que esta procura deve ser aproveitada para gerar mais atividade económica, investimento e oportunidades.

A presença de Ferreira do Alentejo como município convidado foi também destacada por Joaquim Catalão como uma oportunidade para reforçar a ligação entre os dois territórios, que partilham uma forte relação com a agricultura, a produção agroalimentar e a gastronomia.

Luís Manso, grão-confrade da Confraria Gastronómica de Almeirim, responsável pela organização do festival, afirmou que Almeirim se assume “com todo o mérito como uma grande capital da Sopa da Pedra”. Para o responsável, o evento é mais do que um festival gastronómico, sendo também uma celebração da gastronomia local e do espírito associativo que caracteriza o concelho.

Também Pedro Beato, vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, destacou a importância da Sopa da Pedra enquanto marca gastronómica de Almeirim e do Ribatejo. O responsável classificou o produto como “cultura” e “património”, salientando que a gastronomia constitui um dos principais fatores de atração turística.

Para Pedro Beato, o Festival da Sopa da Pedra representa um investimento na notoriedade do território e na capacidade de atrair visitantes. “Todos os euros aqui são investimento”, afirmou, defendendo que o evento contribui para aumentar a notoriedade de Almeirim, atrair visitantes e dinamizar a economia local.

A edição deste ano junta gastronomia, produtos regionais, artesanato, música e animação, com as tasquinhas e os espaços de restauração a assumirem novamente um papel central no recinto.

Após a inauguração oficial, estão abertas as portas de mais uma edição do Festival da Sopa da Pedra, que pretende voltar a atrair milhares de visitantes a Almeirim até ao próximo domingo.

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