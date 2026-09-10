Quinta-feira, setembro 10, 2026 20:02
    Cultura

    Banda Marcial de Almeirim com inscrições abertas para aulas de música gratuitas

    Por: Inês Ribeiro 10 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A Banda Marcial de Almeirim (BMA) já abriu as inscrições para a sua Escola de Música, uma iniciativa gratuita e aberta a pessoas de todas as idades. Não é necessária qualquer experiência musical para integrar o grupo, que se destina a quem quer aprender música e dar os primeiros passos a tocar um instrumento.

    A formação abrange duas componentes, musical e instrumental, com possibilidade de escolha entre flauta, clarinete, oboé, saxofone, trompete, trompa, bombardino, trombone, tuba e percussão.

    As aulas decorrem aos sábados, a partir das 14h00, nas instalações da BMA, no Largo dos Charcos, n.º 1, em Almeirim.

    Os interessados podem inscrever-se ou obter mais informações através do email bmarcialalmeirim@gmail.com ou do contacto telefónico 917 088 559. A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim.

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