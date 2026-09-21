ULS Lezíria apresenta projeto pioneiro de deteção precoce da diabetes tipo 1 em crianças

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A equipa do Grupo de Diabetes Pediátrico da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) apresentou o seu projeto pioneiro de deteção precoce da diabetes tipo 1 em idade pediátrica, durante o encontro “Dimensão Beta”, realizado, nos dias 11 e 12 de setembro, em Aveiro.

A apresentação integrou a sessão “Deteção precoce: onde estamos e o que nos falta?”, que reuniu especialistas portugueses e espanhóis das áreas da diabetes pediátrica e de adultos.

Segundo a ULS Lezíria, o convite representa “um reconhecimento, a nível nacional e internacional”, do trabalho desenvolvido através da Consulta de Rastreio da Diabetes Tipo 1 em Idade Pediátrica, criada, em novembro de 2025.

A ULS Lezíria foi pioneira no planeamento e implementação de um processo estruturado de rastreio da diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes. O projeto envolve a articulação entre a Pediatria, o Serviço de Patologia Clínica e os Cuidados de Saúde Primários.

Os primeiros resultados obtidos através desta resposta estiveram na base da apresentação realizada no encontro “Dimensão Beta”, permitindo à equipa partilhar a experiência desenvolvida na região e refletir sobre os desafios associados à deteção precoce da doença.

Filipa Vilarinho, pediatra e coordenadora do Centro de Tratamento com Sistemas de Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina da ULS Lezíria, explica que a consulta não se destina indiscriminadamente a todas as crianças.

“O rastreio destina-se a crianças e adolescentes que tenham um familiar de primeiro grau com diabetes tipo 1, sendo a referenciação realizada pelo médico de família”, esclarece a pediatra.

A deteção da doença numa fase inicial poderá permitir um acompanhamento antecipado da criança ou do adolescente, assim como uma melhor preparação da respetiva família.

“A identificação da diabetes tipo 1 numa fase inicial pode contribuir para prevenir formas graves de apresentação da doença, preparar e capacitar a criança ou adolescente e a sua família e acompanhar de forma adequada a evolução da doença”, afirma Filipa Vilarinho.

A responsável acrescenta que, em determinadas situações, a deteção precoce poderá também “possibilitar a utilização de terapêutica farmacológica modificadora da doença”.

Com este projeto, a ULS Lezíria pretende reforçar uma abordagem preventiva e antecipada à diabetes tipo 1 em idade pediátrica, identificando a doença antes de evoluir para manifestações mais graves.

A participação no encontro permitiu ainda divulgar os resultados preliminares alcançados pela consulta e contribuir para o debate sobre o estado atual do rastreio e os passos ainda necessários nesta área.