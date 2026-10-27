Torneio Solidário de Padel da ULS Lezíria angaria 1250 euros para o Lar de Santo António

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O primeiro Torneio Solidário de Padel da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) permitiu angariar 1250 euros para o Lar de Santo António da Cidade de Santarém.

A iniciativa realizou-se no dia 24 de outubro, em parceria com o Clube Dez por Vinte Padel, reunindo profissionais da instituição numa jornada dedicada à atividade física, ao convívio e à solidariedade.

O Lar de Santo António foi escolhido pelos participantes do torneio entre três instituições propostas para receber o valor angariado.

O evento ficou também marcado pela assinatura de um protocolo entre a ULS Lezíria e o Clube Dez por Vinte Padel. O acordo prevê a disponibilização de condições especiais para a prática de atividade física pelos profissionais da unidade de saúde.

A ULS Lezíria agradeceu a participação dos profissionais, assim como o contributo do Clube Dez por Vinte Padel, do chef Rodrigo Castelo, dos parceiros, da organização e das restantes pessoas envolvidas na realização do torneio.