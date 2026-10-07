Dois homens detidos por furto e recetação pela PSP

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Dois homens, de 46 e 50 anos, foram detidos em flagrante delito pela Polícia de Segurança Pública, na passada sexta-feira, dia 2 de outubro, no Entroncamento, pela alegada prática dos crimes de furto e recetação.

Segundo o Comando Distrital de Santarém da PSP, a ocorrência teve origem num alerta que dava conta de um furto num estabelecimento comercial da cidade. Após a denúncia, elementos da Esquadra do Entroncamento da Divisão Policial de Tomar deslocaram-se de imediato ao local e efetuaram diligências que permitiram identificar e localizar rapidamente os suspeitos.

Os dois indivíduos ainda se encontravam na posse dos artigos furtados quando foram intercetados pelos agentes. A PSP apreendeu vários produtos alegadamente provenientes do furto.

Os suspeitos foram detidos, constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência. Ambos foram ainda notificados para comparecer no Tribunal Judicial do Entroncamento.

A PSP refere que esta ação se enquadra na estratégia de prevenção e combate à criminalidade desenvolvida pelo Comando Distrital de Santarém, com o objetivo de reforçar a segurança e o sentimento de tranquilidade da população.