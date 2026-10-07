Quarta-feira, outubro 7, 2026 20:03
    Sociedade

    Incêndio em mato e vinha mobiliza mais de 40 operacionais em Foros de Benfica

    Por: Daniel Cepa 07 de outubro, 2026 1 minuto de leitura

    Um incêndio em mato e vinha mobilizou, ao final da tarde desta quarta-feira, 7 de outubro, 43 operacionais e 12 viaturas em Foros de Benfica, na freguesia de Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim.

    O alerta foi dado às 17h55 para uma ocorrência na Rua do Campo da Bola, tendo as chamas atingido uma área agrícola composta por mato e vinha.

    No local estiveram meios dos Bombeiros de Almeirim, Salvaterra de Magos, Alpiarça e Voluntários de Santarém, apoiados por um total de 43 elementos e 12 viaturas. Não foi necessário o recurso a meios aéreos.

    A rápida resposta dos meios de socorro permitiu colocar o incêndio em resolução pelas 18h25, sendo a ocorrência dada como concluída às 18h35.

    Não há registo de vítimas nem de danos em habitações.

    A GNR tomou conta da ocorrência.

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