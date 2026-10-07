Incêndio em mato e vinha mobiliza mais de 40 operacionais em Foros de Benfica

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Um incêndio em mato e vinha mobilizou, ao final da tarde desta quarta-feira, 7 de outubro, 43 operacionais e 12 viaturas em Foros de Benfica, na freguesia de Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim.

O alerta foi dado às 17h55 para uma ocorrência na Rua do Campo da Bola, tendo as chamas atingido uma área agrícola composta por mato e vinha.

No local estiveram meios dos Bombeiros de Almeirim, Salvaterra de Magos, Alpiarça e Voluntários de Santarém, apoiados por um total de 43 elementos e 12 viaturas. Não foi necessário o recurso a meios aéreos.

A rápida resposta dos meios de socorro permitiu colocar o incêndio em resolução pelas 18h25, sendo a ocorrência dada como concluída às 18h35.

Não há registo de vítimas nem de danos em habitações.

A GNR tomou conta da ocorrência.