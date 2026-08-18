Requalificação do espaço envolvente à Igreja dos Foros de Benfica adjudicada por 420 mil euros

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A Câmara Municipal de Almeirim adjudicou, recentemente, a obra de requalificação do espaço envolvente à Igreja dos Foros de Benfica, num investimento de cerca de 420 mil euros.

A intervenção pretende transformar aquela zona num espaço mais atrativo, funcional e preparado para servir a população ao longo de todo o ano, reforçando a sua utilização pela comunidade local.

Segundo a autarquia, a requalificação permitirá criar um verdadeiro espaço central para a localidade, pensado para o quotidiano das famílias, das crianças, dos jovens e dos mais idosos, sem esquecer a sua utilização tradicional durante festas, convívios e outras iniciativas promovidas pelas associações e coletividades.

O projeto contempla a criação de uma nova área polivalente para eventos, a requalificação do parque infantil, a modernização do campo de jogos, novos espaços verdes e de lazer, zonas de estadia e convívio, instalações de apoio e o aumento da capacidade de estacionamento.

A Câmara Municipal de Almeirim considera que a intervenção permitirá criar um espaço mais verde, dinâmico e acolhedor, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população e reforçar a identidade da comunidade dos Foros de Benfica.

O início da obra está previsto para o próximo mês de outubro e o prazo de execução é de oito meses.

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