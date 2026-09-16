Quarta-feira, setembro 16, 2026 21:30
    Desporto

    5.º Encontro de Motas e Motorizadas regressa aos Foros de Benfica

    Por: Redação 16 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    Os Foros de Benfica recebem, nos dias 9 e 10 de outubro, a quinta edição do Encontro de Motas e Motorizadas, uma iniciativa organizada pelo grupo As Velhinhas – Foros de Benfica.

    O programa arranca na sexta-feira, dia 9, com a 2.ª Prova de Arranques das Velhinhas, que terá como atração musical a atuação de Cmyke e Aka Dj Liberio.

    No sábado, dia 10, está prevista uma Procissão Motard Noturna, acompanhada pela música de Troil e da DJ Joana Dinis.

    Ao longo dos dois dias haverá ainda sopa da velha, petiscos e bifanas, num encontro que pretende juntar amantes das duas rodas e proporcionar momentos de convívio entre participantes e comunidade.

    A organização promete «boas curvas e melhor convívio» numa iniciativa que volta a levar o espírito motard aos Foros de Benfica.

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