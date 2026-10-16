Novo trator vai apoiar gestão da floresta nas quatro freguesias de Almeirim

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O Município de Almeirim recebeu, esta sexta-feira, 16 de outubro, um trator destinado a reforçar os trabalhos de gestão de combustível e prevenção de incêndios rurais. O equipamento foi entregue no Jardim dos Charquinhos, junto ao IVV, numa cerimónia que contou com a presença de Rui Ladeira, secretário de Estado das Florestas, de Joaquim Catalão, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, e de representantes dos restantes municípios abrangidos pela entrega de maquinaria.

O novo equipamento vai permitir reforçar a capacidade de intervenção no território, nomeadamente na limpeza das faixas de combustível e na gestão da floresta ao longo do ano. Segundo Joaquim Catalão, os meios de que o município dispunha eram insuficientes para responder às necessidades do concelho.

“É bem-vinda esta máquina porque aqueles equipamentos que nós tínhamos ao nosso serviço não eram suficientes para dar resposta às nossas necessidades no nosso território”, afirmou o autarca, acrescentando que o trator terá trabalho nas quatro freguesias do concelho.

A entrega insere-se no Programa de Mecanização para a Gestão de Combustível, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que prevê o reforço dos meios disponíveis para a intervenção florestal e a prevenção de incêndios rurais. No âmbito desta iniciativa, Almeirim integra o grupo de 13 municípios que receberam equipamentos na cerimónia realizada esta sexta-feira.

Durante a sessão, Rui Ladeira destacou a dimensão do investimento nacional na aquisição e distribuição de maquinaria para a prevenção de incêndios. O secretário de Estado referiu que o programa prevê a entrega de 285 equipamentos a municípios, comunidades intermunicipais, organizações do setor florestal e outras entidades, num investimento global que, segundo indicou, se integra num esforço de cerca de 80 milhões de euros para reforçar os meios de gestão e proteção do território.

O governante sublinhou que a prevenção deve ser um trabalho contínuo, que não se limita aos meses de verão. “A prevenção contra incêndios faz-se todo o ano”, afirmou, defendendo que os equipamentos vão contribuir para melhorar a gestão de combustível, cumprir os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios e reduzir os riscos associados à acumulação de vegetação.

Rui Ladeira reconheceu, contudo, que os equipamentos, por si só, não respondem a todas as necessidades do país. A sua utilização exige recursos humanos, manutenção e trabalho articulado entre o Governo, as autarquias e outras entidades. Nesse sentido, destacou o papel dos municípios na definição das prioridades de intervenção e referiu que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) está também a apoiar a formação dos operadores, com vista à utilização segura e adequada da maquinaria.

O secretário de Estado salientou ainda que os territórios com maior presença de floresta necessitam de mais meios e recursos, defendendo uma abordagem que associe a prevenção de incêndios à valorização económica da floresta. Entre as medidas referidas, destacou os apoios à gestão do território, ao pastoreio e à criação de mosaicos que contribuam para reduzir a continuidade da vegetação combustível.

À margem da cerimónia, Joaquim Catalão abordou também a limpeza das linhas de água, depois dos episódios de cheias urbanas registados no concelho no final de 2025 e no início de 2026. O autarca afirmou que a Câmara Municipal de Almeirim tem trabalhado com os proprietários agrícolas para garantir a manutenção destes cursos de água, considerando que a limpeza é essencial para reduzir os riscos de novas ocorrências.

“Estamos todos sensibilizados, a câmara, os proprietários agrícolas, a população em si, no sentido de darmos uma resposta” aos problemas que possam surgir, afirmou, acrescentando que o município pretende manter este trabalho de forma continuada nos próximos anos.

Além de Almeirim, foram contemplados nesta entrega os municípios de Azambuja, Benavente, Cadaval, Caldas da Rainha, Chamusca, Lourinhã, Óbidos, Peniche, Rio Maior, Santarém, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras. A nível nacional, o programa prevê a distribuição de 150 tratores aos municípios, além de outros equipamentos destinados à gestão florestal e à prevenção de incêndios rurais.