Almeirim recebe encontro nacional para analisar campanha de frutos secos

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O Espaço Multiusos do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), em Almeirim, recebe, no dia 3 de novembro, o V Balanço de Campanha de Frutos Secos, um encontro dedicado à análise da produção nacional de amêndoa e noz e ao futuro do setor em Portugal.

A iniciativa é organizada pela Portugal Nuts, em coorganização com o Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos (CNCFS), o Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional (COTHN) e a Federação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas (FNOP).

O encontro vai reunir produtores, especialistas, empresas e representantes de entidades do setor para avaliar os resultados da campanha de 2026, analisar as tendências do mercado e do consumo e debater os desafios e as oportunidades das culturas da amêndoa, da noz e do pistácio.

O programa começa às 10h30, com apresentações das empresas parceiras no campo e no auditório. A receção e credenciação dos participantes está marcada para as 12h00, seguindo-se, às 12h30, um almoço de networking.

A sessão de abertura tem início às 14h00, com intervenções de Tiago Costa, presidente da Portugal Nuts, e de João Moura, secretário de Estado da Agricultura.

Às 14h15 será apresentada uma atualização do estudo «Frutos Secos 2030: de onde vimos, para onde crescemos», dedicado à caracterização e evolução do setor em Portugal.

A apresentação ficará a cargo de Pompeu Dias, coordenador da área de Estudos e Estratégia da Consulai.

Segue-se, às 14h30, uma intervenção de Gonçalo Santos Andrade, presidente da Direção da Portugal Fresh, sobre a importância do setor agroalimentar, o mercado, o comércio e as tendências de consumo.

O programa inclui ainda a apresentação de diferentes soluções técnicas dirigidas à cultura da amêndoa, nomeadamente ferramentas destinadas a aumentar o rendimento e a reforçar a proteção dos amendoais.

A campanha deste ano estará em análise numa mesa-redonda marcada para as 15h00 e moderada por Sara Pelicano, da Tinta Pertinente – Comunicação Agroalimentar.

O debate contará com a participação de Cláudia Serrano, da Casa Prudêncio; João Sanches, da GONUTS; Pedro Carapinha, da Nutrifarms; e Rui Veríssimo, da Conqueiros Invest.

Às 15h30 será aberto um período de debate com a assistência, permitindo aos produtores e restantes participantes colocarem questões e partilharem experiências sobre a campanha de frutos secos.

Depois do intervalo, às 16h20, Hugh Macfarlane, diretor executivo da Demeter, apresenta a previsão da produção portuguesa de amêndoa para 2026.

Às 16h40, Nuno Russo, diretor executivo da Portugal Nuts, divulgará os dados do balanço da campanha de amêndoa e noz deste ano.

Os números apresentados permitirão avaliar a evolução da produção, os resultados alcançados pelos produtores e o comportamento do setor ao longo da campanha.

O encontro integra ainda, às 17h00, a entrega dos prémios do 15.º Concurso Nacional de Frutos Secos Tradicionais Portugueses.

A cerimónia contará com a participação de Teresa Coelho, diretora executiva da Qualifica/oriGIn Portugal, e distinguirá os produtos selecionados nesta edição do concurso.

A sessão de encerramento está marcada para as 17h10, com intervenções de José Bernardo Nunes, vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), e de Nuno Russo.