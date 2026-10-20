Jornadas Sociais de Almeirim prosseguem esta quarta-feira com projetos de inovação social

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O primeiro dia das Jornadas Sociais do Concelho de Almeirim 2026 decorreu esta terça-feira, 20 de outubro, no Espaço Multiusos de Almeirim, com atividades dedicadas ao envelhecimento, à longevidade e à dignidade. A iniciativa prossegue na quarta-feira, dia 21, com uma palestra sobre inovação social, a apresentação de projetos de várias instituições da região e um espetáculo de teatro de revista.

Organizadas pelo Município de Almeirim, através da área da Ação Social, as jornadas incluem uma Feira Social, exposições de fotografia, atividades lúdicas e momentos de debate e partilha de experiências entre instituições, profissionais e comunidade.

Durante a manhã desta terça-feira, o programa contou com a abertura da Feira Social e a inauguração das exposições «As novas mulheres do meu País», organizada pela Associação Pró-Abracar, e «O Abraço», promovida pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social de quinta geração (CLDS 5G). Decorreram também atividades com a participação do Desporto Sénior, do Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim (CRIAL), de alunos da Escola Básica Febo Moniz e da Universidade Sénior de Almeirim (USAL).

A tarde foi dedicada à reflexão sobre a dignidade no envelhecimento, com a palestra «Conversas que importam: dignidade no envelhecimento», seguida do painel «Preparar o futuro e a longevidade». Os temas abordados incluíram a sustentabilidade financeira, as relações pessoais e o planeamento de decisões relacionadas com o futuro.

Na quarta-feira, dia 21 de outubro, a Feira Social retoma as atividades às 9h30, com workshops e outras iniciativas. Às 10h30, o Espaço Multiusos recebe o espetáculo de teatro de revista «Sempre que a Revista Canta!», com Cidália Moreira, Maria Tavares, Bárbara Santos e Vítor Emanuel. A entrada é gratuita, mediante levantamento prévio de bilhete no Espaço do Cidadão de Almeirim.

Durante a tarde, às 14h00, realiza-se a palestra «Inovação social – pensar o social fora da caixa», com Francisco Fragoso como orador e Helena Duarte, da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, na moderação.

Seguem-se as apresentações de projetos sociais desenvolvidos por instituições da região. Entre eles está o «Reviop», do Centro de Acolhimento 1.º Passo, da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, dedicado à inclusão através da inovação. O programa inclui ainda projetos da Associação Pró-Abracar, da Ajuda de Mãe, do Centro de Bem-Estar Social de Vale Figueira, do Centro Paroquial de Abrã e do Centro de Reabilitação e Inclusão Torrejano.

O encerramento das jornadas está marcado para as 17h00, com a iniciativa «Viagem ao mundo dos sabores…», uma mostra gastronómica de vários países acompanhada por um momento cultural organizado pelo CLDS 5G.