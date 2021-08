Concelho quase a chegar às 29 mil vacinas administradas

No concelho de Almeirim, já foram administradas quase 29 mil vacinas contra a Covid-19, com dados registados até ao dia 31 de julho de 2021.

Atualmente, já foram administradas 28.984 vacinas, onde 14.381 equivalem à primeira dose, 12.54 à segunda dose e 2061 pessoas já receberam a dosagem única de vacinas contra a Covid-19.

Com os dados, Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, referiu que 73% da população do concelho já tem a primeira dose da vacina e 65% apresenta a dosagem completa. “Isto reflete o enorme trabalho desenvolvido no centro de vacinação em conjunto com a população que está a aderir de forma esmagadora à vacinação. Este é o caminho”, referiu o autarca em comunicado.

No concelho de Almeirim, o Centro de Vacinação está localizado no Campus da Proteção Civil.

Em Portugal, já 5.389.935 pessoas apresentam terem a vacinação completa, o que equivale a mais de metade da população portuguesa (52% dos portugueses).