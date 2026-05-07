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Sociedade

Chuva forte e trovoada colocam Almeirim sob aviso amarelo nos próximos dias

Por: Inês Ribeiro 07 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo entre as 21h00 da próxima sexta-feira, dia 8 de maio, e as 12h00 de sábado, dia 9 de maio, devido à previsão de precipitação forte e possibilidade de trovoada, segundo as previsões apontadas pelo IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

As autoridades alertam para a possibilidade de constrangimentos na circulação rodoviária, provocados pela acumulação de água nas vias, redução da visibilidade e pisos escorregadios, sobretudo durante os períodos de maior intensidade de chuva.

As temperaturas previstas para os próximos dias deverão oscilar entre os 12 e os 23 graus, mantendo-se relativamente estáveis até ao final da semana e ao longo do fim de semana.

A previsão aponta ainda para um fim de semana chuvoso em toda a região, com céu geralmente muito nublado e ocorrência de aguaceiros frequentes. O cenário de instabilidade deverá prolongar-se pelo menos até ao início da próxima semana.

Perante a previsão de chuva forte, recomenda-se especial precaução nas deslocações, sobretudo durante os períodos de maior intensidade de precipitação, assim como atenção às atualizações meteorológicas emitidas pelas entidades competentes.

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