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Política

Município conclui pavimentação da estrada do meio e apela à manutenção das valetas

Por: Daniel Cepa 07 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O Município de Almeirim iniciou esta semana a conclusão dos trabalhos de pavimentação da ER2, conhecida como estrada do meio, no troço compreendido entre a ponte do Casal Branco e o limite do concelho, em Benfica do Ribatjeo, uma intervenção que inclui também a abertura de valetas para drenagem das águas pluviais.

Segundo a autarquia, esta componente é considerada essencial para o bom funcionamento e conservação da via, prevenindo a degradação do pavimento e garantindo melhores condições de circulação.

O vice‑presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Filipe Torres, sublinhou a importância da manutenção das valetas, alertando para as consequências de uma drenagem deficiente.

“Uma drenagem incorreta é o pior inimigo das estradas. Provoca problemas graves na base e afeta rapidamente o pavimento de desgaste”, afirmou.

O autarca explicou que, neste troço, “as valetas estavam completamente arrasadas de uma ponta à outra, sendo a própria estrada a servir de valeta”. Embora o pavimento anterior já tivesse atingido o fim de vida útil e necessitasse de substituição, Filipe Torres alerta que, sem cuidados, o novo pavimento poderá degradar‑se rapidamente.

Nesse sentido, a autarquia apela à colaboração da população em geral e, em especial, dos agricultores, para evitar a obstrução ou anulação das valetas.

“Este ‘verão’ será feito um grande esforço por parte do município para repor valetas e linhas de água, mas tudo será em vão se não houver colaboração”, frisou o vice‑presidente, adiantando que os serviços municipais estarão vigilantes e atuantes, para evitar a repetição de problemas registados durante o último inverno.

A intervenção na Estrada do Campo insere‑se na estratégia municipal de melhoria da rede viária do concelho.

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