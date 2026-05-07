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Região

Buzinação junto à Ponte da Chamusca para exigir nova travessia sobre o Tejo

Por: Daniel Cepa 07 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos e a União dos Sindicatos de Santarém vão promover uma concentração e um buzinão no próximo dia 8 de maio, a partir das 17h00, junto à entrada sul da Ponte da Chamusca, para exigir a construção de uma nova travessia sobre o rio Tejo e a ligação da A13, em Almeirim, à A23, em Vila Nova da Barquinha.

Em comunicado, as duas estruturas afirmam que a iniciativa surge na sequência do descontentamento acumulado dos utentes, que se dizem fartos de promessas sucessivas dos diferentes governos e das longas filas de trânsito que diariamente se registam na ponte, sobretudo em períodos de maior circulação.

Os promotores da ação sublinham que a Ponte da Chamusca, com carácter centenário, deixou há muito de responder às atuais necessidades do tráfego rodoviário, em particular ao trânsito de veículos pesados, o que provoca atrasos significativos e constrangimentos para trabalhadores, empresas e populações da região.

A concentração pretende, segundo os organizadores, dar voz à indignação dos utentes que dependem desta ligação, denunciando os impactos negativos das demoras constantes, tanto a nível económico como na qualidade de vida de quem atravessa diariamente aquele troço rodoviário.

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