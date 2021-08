CLDS 4G Almeirim promove sessões sobre Igualdade de Género

O Contrato Local de Desenvolvimento Social de Almeirim – CLDS 4G (re) Pensar em Família, em parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e com a Conselho Local de Ação Social de Almeirim (CLAS), vai organizar duas sessões de sensibilização sobre a Igualdade de Género.

Segundo a CLDS 4G Almeirim, o objetivo das sessões é “ajudar, incentivar e promover a adoção de comportamentos e atitudes que visam a promoção da Igualdade de género.” A primeira sessão vai decorrer no dia 20 de agosto às 15H00 no auditório da Biblioteca Municipal de Almeirim e a segunda sessão irá decorrer no dia 26 de agosto às 15H00 também no auditório da Biblioteca.

As duas sessões são dirigidas aos jovens dos 17 aos 29 anos com um limite máximo de 25 participantes cada sessão. A participação nas sessões é gratuita, mas os interessados podem inscrever-se aqui.

Imagem ilustrativa