Almeirim representado na Fruit Attraction 2021

Almeirim esteve representado na Feira de Madrid – Fruit Attraction, com destaque para o melão do concelho.

“Em Madrid, fui abordado para falarem do interesse de uma empresa em comprar o Melão Certificado de Almeirim”, destacou Pedro Ribeiro que marcou presença no evento. O Presidente da Câmara de Almeirim trouxe o assunto para a Associação de Comerciantes e para os produtores.



Na Feira marcou presença também Gonçalo Santos Andrade, presidente Portugal Fresh.



A Portugal Fresh – Associação para a Promoção de Fruta, Legumes e Flores de Portugal quer atingir até 2030 um volume de exportações da ordem dos 2500 milhões de euros, objetivo que a concretizar-se significará um incremento de mais de 48% no espaço de uma década. A meta foi divulgada ontem por Gonçalo Santos Andrade, presidente do organismo associativo, no primeiro dia da Fruit Attraction 2021, certame que reúne em Madrid, Espanha, mais de 30 participantes portugueses do setor, a larga maioria empresas que visam incrementar as suas exportações. Em simultâneo, a estratégia passa por um incremento do valor da produção para 4 mil milhões de euros no mesmo período, face aos atuais três mil milhões, disse.