Vinhos de Almeirim em destaque no “Tejo a Copo”

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Os vinhos de Almeirim vão estar em destaque na edição de 2026 do evento vínico “Tejo a Copo”, que regressa ao Convento de São Francisco, em Santarém, no próximo sábado, dia 9 de maio. Entre as 15h30 e as 20h30, o certame reúne 28 produtores da região dos Vinhos do Tejo e contará com a presença de nomes ligados ao concelho de Almeirim, como Adega de Almeirim, Fiuza, Quinta da Alorna, Quinta do Casal Branco, Quinta do Casal Monteiro e o produtor Rui Reguinga.

Segundo informação enviada em comunicado ao Jornal O Almeirinense, o Tejo a Copo acontece este ano mais tarde no calendário do que o habitual, permitindo apresentar ao público uma maior oferta de vinhos brancos e rosés das mais recentes colheitas, preparados para consumo durante os meses mais quentes. A entrada é gratuita, sendo apenas necessário adquirir o copo oficial de prova, com o custo de dez euros.

Além dos produtores ligados a Almeirim, o Tejo a Copo 2026 vai contar ainda com a participação da Adega do Cartaxo, Agro-Batoréu, Casa Cadaval, Casa Paciência, Casal da Coelheira, Casal do Conde, Condado Portucalense, Companhia das Lezírias, Enoport, Herdade dos Templários, Ode Winery, Quinta da Atela, Quinta da Badula, Quinta da Escusa, Quinta da Lagoalva, Quinta da Lapa, Quinta da Ribeirinha, Quinta dos Penegrais, Quinta Monteiro de Matos, Quinta Vale do Armo, Santos & Seixo e SIVAC.

O programa inclui provas comentadas conduzidas pelo sommelier e embaixador dos Vinhos do Tejo, Rodolfo Tristão. Ao longo da tarde realizam-se quatro sessões temáticas: “Tejo Heritage”, dedicada a vinhos de referência da região; “Terroirs”, focada nos quatro terroirs do Tejo e na recente apresentação do terroir Serras; “Out Of The Box”, orientada para vinhos diferenciadores e novas tendências; e “Tejo Wine Route 118”, uma viagem vínica pelos sabores e identidade da região.

A organização prevê ainda a venda de 56 referências vínicas numa loja temporária assegurada pela Rota dos Vinhos do Tejo, permitindo ao público adquirir vinhos dos produtores presentes, com entrega posterior ao domicílio. A componente gastronómica estará a cargo da Casa dos Torricados, enquanto a animação musical será assegurada pela banda The Singles e pelo DJ Fernandinho.

Na manhã do mesmo dia, a Quinta da Ribeirinha promove ainda a experiência “Entre Caves & Vinhos”, uma iniciativa de enoturismo destinada a grupos entre seis e 16 pessoas. O programa inclui visita às caves, prova comentada e degustação de produtos regionais, mediante inscrição prévia até 6 de maio através do endereço eletrónico da organização.