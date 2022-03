Almeirim acolhe primeiras famílias Ucranianas

As primeiras famílias Ucranianas já estão em Almeirim. Chegaram ontem à noite, por volta das 22h, e foram, de imediato, instaladas nas suas novas casas, no lar de S. José.

Até ao momento já chegaram três famílias: Um casal com uma filha de 10 anos; uma Mãe com uma filha de oito anos; e uma Mãe com dois filhos de dois e três anos.

Numa breve conversa com a diretora do Lar de S. José, Helena Duarte, esta referiu que as casas foram decoradas a pensar nas famílias: “Nós fomos construindo as casas de acordo com a tipologia de famílias. A decoração foi feita precisamente a pensar nas idades dessas famílias e dos seus agregados. As casas não são iguais, cada casa tem um bocadinho de cada pessoa que esteve a ajudar.”

O Lar de S. José disponibilizou uma série de residências para acolher estas famílias. As casas resultam de um esforço conjunto entre Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, O Lar de S José e a comunidade Almeirinense.

A Misericórdia de Almeirim irá receber um total de 6 famílias.