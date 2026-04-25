Motociclista gravemente ferido em despiste na Ponte Salgueiro Maia

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O condutor de um motociclo ficou gravemente ferido na sequência de um despiste, ocorrido ao início da tarde deste sábado, dia 25 de abril, na Ponte Salgueiro Maia, no sentido Almeirim–Santarém.

Segundo apurou O Almeirinense, a vítima deste despiste é um homem, que foi estabilizado pelas equipas de socorro no local e posteriormente transportado para o Hospital de Santarém.

Após o despiste, que ocorreu já no final da ponte, o condutor de um veículo pesado de mercadorias atravessou a viatura na via, de forma a proteger o ferido de um eventual atropelamento, uma vez que o motociclista ficou imobilizado no meio da faixa de rodagem.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos oito operacionais e três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim. A GNR tomou conta da ocorrência, procedendo ao controlo do trânsito, que esteve condicionado à faixa de emergência.

O alerta foi dado cerca das 13h00.