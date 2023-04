Autarquia investe um milhão em terreno para criar “Nova Coopeal”

Os preços para compra de habitações ou alugueres estão muito altos no concelho. Para tentar dar resposta à muita procura, a Câmara quer construir 150 apartamentos que terão preços mais baixos.

A Câmara Municipal de Almeirim vai comprar quatro hectares para habitação e lares, num investimento de um milhão de euros. O terreno tem duas frentes. Uma para a Rua Condessa da Junqueira e outra para a Rua Moinho de Vento e “a ideia é disponibilizarmos do lado da Rua Moinho de Vento, ou seja em frente ao lar de S. José, um espaço com dois lotes com cerca de cinco mil m2 cada, para a Santa Casa da Misericórdia e para o ACRAS, duas IPSS do concelho, para construírem dois lares de nova geração”, explica Pedro Ribeiro.

O presidente da autarquia sublinha que “os mais de três hectares serão destinados à construção de habitação numa lógica semelhante àquela que existiu nos anos 80 e 90 com as cooperativas. Aqui não será uma cooperativa mas sim a autarquia a construir e depois colocar no mercado”.

Para o presidente da Câmara, “o objetivo é aumentar a oferta, regulando preços e, assim, diminuir os custos para quem quer adquirir uma casa. Pelos nossos estudos, conseguiremos ter mais de 150 apartamentos. Ainda não temos o modelo definitivo de todo o processo que será, no futuro, aprovado em reunião de Câmara, por isso não vale a pena perguntarem já quando estará pronto, quanto custa, etc…”

Este investimento muito avultado vai ser feito com verbas resultantes da fixação de empresas como a Mercadona.

“Aquilo que me parece importante realçar deste primeiro passo é a aposta numa oferta estatal de casas que será financiada em parte com as taxas que temos recebido das empresas que se têm fixado no nosso concelho. Se é verdade que essa fixação tem enormes aspetos positivos no mercado de trabalho, também é verdade que ajudou a inflacionar preços, então faz sentido que usemos essas mais-valias para regular os preços. É também essa a nossa função”, recorda.

A concluir este anuncio, Pedro Ribeiro lembra que a autarquia já tinha aderido ao programa ‘Primeiro Direito’ com vista à construção de casas de habitação de cariz mais social, na Tapada, Benfica do Ribatejo e Almeirim, no Bairro S. João Baptista.

O ALMEIRINENSE sabe que na zona existirão ainda mais de 300 lugares de estacionamento.