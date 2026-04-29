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Desporto

Neto de campeão do mundo é treinador em Almeirim

Por: Redação 29 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

Octavio Jr., treinador do Footkart dos Sub 10 (na foto à direita), é neto de uma grande figura do futebol brasileiro.

Everaldo Marques da Silva (1944–1974) foi o lateral-esquerdo titular da Seleção brasileira na conquista do Campeonato do Mundo de 1970, no México. Uma referência do Grêmio, foi o primeiro jogador de um clube gaúcho a ser campeão mundial. Everaldo participou em cinco dos seis jogos da campanha do tricampeonato, destacando-se pela consistência defensiva

Everaldo jogou com Pelé na equipa liderada por Zagallo e era conhecido pela consistência defensiva e integrou a defesa que garantiu o tricampeonato mundial.

Everaldo Marques da Silva, o Everaldo, morreu aos 30 anos, num acidente de automóvel no dia 27 de outubro de 1974.

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