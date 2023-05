Kids Athletics em Almeirim (c/vídeo)

No próximo dia 8 de junho realiza-se, em Almeirim, o Kids Athletics. Este é um evento exemplo do que a Federação Portuguesa de Atletismo destinado a escalões mais jovens. A prova começa às 15h e o evento decorre na pista do Complexo Alfredo Calado.



O evento destina-se a todas as crianças que tenham entre 6 e 14 anos de idade. É um evento aberto pelo que aceitamos inscrições de crianças que não estejam filiadas (participam no nível 1 do Kids Athletics).

Estando programadas desafios competitivos para o nível I e nível III dos modelos competitivos do Kids Athletics.

Serão realizadas provas extra: estafetas para iniciados (4×60 m e 4 x 250 m) e salto com vara para iniciados e juvenis.

As inscrições terminam a 6 de junho e os atletas individuais podem fazer as inscrições para o email dleandro@fpatletismo.pt e os atletas que representam os clubes – Kids Athletics Almeirim (fpacompeticoes.pt)

A organização está a cargo da Associação de Atletismo de Santarém e Associação 20 km de Almeirim e tem como parceiros a Federação Portuguesa de Atletismo e Câmara Municipal de Almeirim e Media partner, o Jornal “O Almeirinense.