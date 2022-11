Alunos da Escola Secundária Marquesa de Alorna em protesto

Os alunos do ensino profissional e do 7º e 8º ano da Escola Secundária Marquesa de Alorna (ESMA), em Almeirim, reivindicaram na manhã desta sexta-feira, 18 de novembro, o fecho total da estabelecimento de ensino devido à greve dos trabalhadores da administração pública.

Segundo apurou O Almeirinense, junto de alguns estudantes daquela escola, alguns blocos da escola fecharam devido à falta de pessoal não docente e os blocos que albergam os estudantes destes anos de ensino ficaram abertos, o que levou os alunos a reclamar o fecho total do estabelecimento.

Os alunos concentraram-se junto à entrada das instalações, onde pediram que o diretor José Carreira encerrasse as instalações por considerem injusto a realização de aulas para uns e não para outros. O diretor recusou o pedido e as aulas tem de se realizar.

Apesar da falta de funcionários, a ESMA abriu parcialmente as suas instalações mas apenas tem aulas no dia de hoje os alunos do ensino profissional e do 7º e 8º anos.

Sabe O Almeirinense, que há apenas uma funcionária no bloco dos serviços, para fazer o trabalho do bar e papelaria. O bufete também está a funcionar.

Escolas encerram devido à greve



A Escola Febo Moniz tem funcionado normalmente. Encerrou 1º ciclo dos Charcos, Básica de Almeirim e Cortiçois. Na ESMA, devido ao menor número de assistentes operacionais, no período da manhã só funcionou para 7º ano e profissionais, ficando sem aulas o 9º ano e ensino secundário regular.

Em Fazendas de Almeirim, a greve dos trabalhadores da administração pública, provocou o fecho da Escola Básica, do Centro Escolar e do Jardim de Infância de Paço dos Negros.