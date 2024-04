Com o objetivo de divulgar a importância da prática desportiva e a dinamização de iniciativas de caráter formativo, recreativo e desportivo que promovam a saúde, o bem estar, a inclusão social e a massificação desportiva no concelho, assim como dar a conhecer o trabalho realizado pelo movimento associativo, a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, com a parceria das associações e coletividades do concelho, vai realizar a terceira edição das Jornadas do Desporto.

De 1 de maio a 2 de junho serão dinamizadas diversas atividades, de diferentes modalidades, tais como encontros intergeracionais, caminhadas, estágios de formação, torneios, demonstrações, provas distritais e nacionais, estágios, passeios, entre outras.

A abertura das Jornadas do Desporto está marcada para 1 de maio, quarta-feira, feriado, pelas 9h, no Parque de Jogos do Clube Desportivo Salvaterrense, onde terá lugar o Torneio de Futebol “Falcões Cup 2024” Sub-11.

Nesse dia (10h), a Câmara Municipal e a União de Freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra inauguram o Campo de Padel de Foros de Salvaterra, localizado na Área de Lazer de Foros de Salvaterra, junto ao Centro Escolar.

Ainda a 1 de maio, na Barragem de Magos vai decorrer o Campeonato Regional de Esperanças da Bacia do Tejo, em Canoagem, com início marcado para as 14h30, numa organização do Clube Náutico de Salvaterra de Magos e da Federação Portuguesa de Canoagem.

Sábado, 4 de maio, destaque para a Resistência BTT (16h), no Complexo Desportivo Municipal de Marinhais, com organização da Associação BTT Marinhais. Também nesse sábado (18h), a Academia de Artes “O Batuque” vai realizar, no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, o Dance Meeting 2024, evento que volta àquele local no domingo (5 de maio), pelas 15h.

A 5 de maio, domingo, há Caminhada das Festas (9h), pela Comissão de Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango 2024, com concentração no Celeiro da Vala. Pela mesma hora (9h), o Pavilhão Desportivo Municipal de Salvaterra de Magos acolhe a Shoto Cup 2024, numa organização da secção de Karaté dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos.

Com início a 6 de maio e até ao final do mês, vão decorrer nas freguesias vários encontros intergeracionais organizados pela Câmara Municipal, todos com início marcado para as 10h30: a 6 de maio no Parque de Jogos e Lazer em Foros de Salvaterra; no dia 8 de maio no Ringue Polidesportivo do Granho; a 14 de maio no Ringue Polidesportivo de Muge; a 22 de maio no Ringue do Parque Infantil de Glória do Ribatejo; a 23 de maio no Largo da República em Marinhais; e a 27 de maio no Ringue do Parque Infantil de Salvaterra de Magos.

As Piscinas Municipais de Salvaterra de Magos acolhem nos dias 7 e 17 de maio, pelas 20h, Batismos de Mergulhos, dinamizados pelos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos.

Para o segundo fim de semana das Jornadas do Desporto está marcado um Torneio inaugural do Campo de Padel de Foros de Salvaterra: dias 11 e 12 de maio, pelas 9h, na Área de Lazer de Foros de Salvaterra, promovido pela Associação dos Amigos da Festa da Amizade da Várzea Fresca.

Ainda no sábado há aula aberta (15h), de KickBoxing e Muay Thai, na sede do Clube Desportivo Salvaterrense, pelo Salvaterra Fight Club. Pela mesma hora, no Complexo Desportivo Municipal de Marinhais, os “Amigos da 3ª parte” promovem um Torneio de Futebol de Veteranos. À noite, na sede da Associação de Setas do Ribatejo (21h), localizada na antiga Escola Nova, em Marinhais, vai realizar-se a Final da Taça do Ribatejo em setas de sisal.

No domingo, 12 de maio, o programa inicia logo pela manhã (07h30), na Barragem de Magos com o Concurso Nacional “Taça do Município” de Pesca Desportiva, com organização do Pica e Puxa – Associação de Pesca Desportiva de Foros de Salvaterra. A secção de Patinagem do Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo realiza (08h) nesse dia um Estágio de Formação de Patinagem, no Pavilhão Desportivo Municipal de Glória do Ribatejo. Para as 9h30 e para as 15h está marcado o arranque do Circuito Juvenil de Ciclismo da Glória do Ribatejo, Escolas e Cadetes (sub-17), respetivamente, com concentração na Junta de Freguesia e organização da Associação Glória BTT – Desporto e Ambiente e da Associação e Ciclismo de Santarém.

A Juvemar promove a 14 de maio (19h30), na sua sede em Marinhais, uma Aula Aberta de STEP.

A Câmara Municipal organiza a 15 de maio (14h) mais um “(Re)Encontros com Histórias”, desta vez no Pavilhão Desportivo Municipal de Salvaterra de Magos, com um Encontro de Gerontomotricidade, juntando os utentes das IPSS’s do concelho

A Praia Doce acolhe a 16 de maio (10h) o VI Encontro de Canoagem Adaptada, dinamizado pelo Centro de Recuperação infantil de Benavente (CRIB).

No fim de semana de 18 e 19 de maio há mais atividades e iniciativas, nomeadamente uma Aula Aberta de Jiu Jitsu, pelo Salvaterra Fight Club, sábado (15h), na sede do Clube Desportivo Salvaterrense. Domingo, decorre a IX Corrida Vila de Glória do Ribatejo (10h), com organização da secção de Trail Running do Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo e concentração marcada para o Pavilhão Desportivo Municipal da freguesia. Em Muge, o Pavilhão do Inatel acolhe a iniciativa Desporto em Família (11h), promovida pela Câmara Municipal e pela CIMLT, para assinalar o Dia Internacional da Família. À tarde (14h), na Rua dos Pescadores, em Foros de Salvaterra, o Grupo Motard Slick & Piton realiza uma Corrida de Carrinhos.

Já nos dias 25 e 26 de maio, a Pesca Desportiva volta à Barragem de Magos (07h30), com a realização do Campeonato Nacional – Boia, organizado pela Federação Portuguesa de Pesca Desportiva. Também nesse fim de semana (sábado e domingo – 09h), no Parque de Jogos do Clube Desportivo Salvaterrense vai decorrer um Torneio de Futebol de Juvenis, promovido pelo Clube.

Ainda no sábado, o Judo Clube de Salvaterra promove, no Pavilhão Desportivo Municipal de Salvaterra de Magos (09h) o Benjamim Shiai JCSM e o projeto municipal Biblioteca em Movimento regressa à Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos (11h) para a apresentação do livro infantil “Som do Vento”, da autoria de Vanda Bernardo, com ilustrações de Carla Coelho, seguida de demonstração de Karaté.

Para 30 de maio, quinta-feira, está agendado (09h) um Estágio de Defesa Pessoal pela Escola de Taekwondo de Salvaterra de Magos, no Pavilhão Desportivo Municipal de Salvaterra de Magos.

A 1 de junho, sábado, destaque para a realização do Torneio “Inácio Caneira” 2024 (10h), por parte do Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo, no Campo dos Carvalhos e para as comemorações do Dia Mundial da Criança (15h), realizadas pelo Moto Clube de Marinhais, na sua sede, na Antiga Escola Nova, em Marinhais. Ao final da tarde (19h), no Pavilhão Desportivo de Salvaterra de Magos vai decorrer o MAGOS GYM 2024, organizado pelo Clube de Trampolins de Salvaterra. Domingo, 2 de junho, haverá ainda o passeio anual de bicicleta pelo concelho (09h15), com partida do Largo das Festas de Marinhais, organização do Núcleo de Ciclismo “Os Cansados” de Marinhais.