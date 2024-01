Aplicação móvel do Hospital de Santarém muda para myULSLEZÍRIA

Com a criação da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), a aplicação móvel myHDS passa a designar-se myULSLEZÍRIA. Lançada no Verão de 2023, a app tem como objetivo, sobretudo, facilitar a interação dos utentes com o Hospital, evitando, por exemplo, deslocações por motivos que podem agora ser resolvidos através das funcionalidades disponíveis. No futuro, pretende-se que a app passe a disponibilizar também informações relacionadas com as unidades de cuidados de saúde primários.

Recorde-se que através da app, os utentes podem receber notificações das próximas consultas, cirurgias, tratamentos, exames e análises; consultar os agendamentos de atos clínicos; ou visualizar as preparações de exames e análises.

Os utentes podem ainda aceder a resultados de meios complementares de diagnóstico; efetivar a sua chegada ao hospital sem se deslocarem ao secretariado clínico ou quiosques, através da senha virtual; receber notificações quando a sua senha é chamada; ou aceder a informação sobre a sala de espera.

A aplicação móvel permite também aos utentes consultar o histórico dos episódios; obter a declaração de presença; consultar as taxas moderadoras em dívida; aceder ao código de visita ou obter informações úteis e notícias relevantes, entre outras funcionalidades.

A aplicação pode ser descarregada, gratuitamente, através do Google Play (Android) e da App Store (Apple). Se já é utilizador da app, para aceder à nova versão, é necessário que efetue um novo registo. O registo poderá ser realizado através da Chave Móvel Digital ou do número de utente do SNS. O registo através desta última opção gera um link de confirmação enviado para o endereço eletrónico registado no Registo Nacional de Utente (RNU).

A app é um dos projetos de investimento implementado pelo Conselho de Administração, que tem como objetivo a modernização administrativa e tecnológica do Hospital, com vista à transformação digital, privilegiando a vertente humanista e de proximidade com os utentes.

O desenvolvimento desta aplicação móvel insere-se no projeto “MyHDS – Hospital Digital”, cofinanciado pelo FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Sistema de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA 2020), no valor total de 995.577,82€, que engloba um Sistema de Gestão Integrado de Atendimento (quiosques digitais), uma plataforma de Business Intelligence e um sistema de virtualização do posto de trabalho.