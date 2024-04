Cortes & Lendas Santarém Medieval recria a Idade Média com novas dinâmicas

O grande evento “Santarém Cortes & Lendas Medieval” está de regresso de 9 a 12 maio. Durante quatro dias, o Jardim da República, a Igreja e os Claustros do Convento de S. Francisco e várias ruas do Centro Histórico vão viver momentos únicos.

João Teixeira Leite, vice-presidente do Município de Santarém com o Pelouro do Turismo e Grandes Eventos convida a população e todos quantos nos queiram visitar a “viajar no tempo e ver como o nosso Concelho se transforma para receber a recriação de um verdadeiro ambiente da idade média”.

Sob o mote “O Medo na Idade Média”, o evento pretende demonstrar o quotidiano civil, religioso e militar nesta época, para além de demonstrar que o medo estava presente no quotidiano das pessoas na época retratada: séculos XII/XIV, e como conviviam com essa realidade. O medo da fome, das doenças, da morte, da punição por parte de quem tinha poder, do medo dos demónios, do inferno, dos castigos divinos apregoados pela igreja para subjugar o povo menos culto.

Ao longo de quatro dias há espetáculos de fogo, danças, quinta dos animais domésticos e animais exóticos de várias espécies. Feira de artigos regionais, mercado de sabores, espaço infantil com diversos equipamentos e dinâmicas da época medieval, acampamento civil com representação da nobreza, povo e clero e com mesteres e ofícios desenvolvidos por recriadores históricos a trabalhar ao vivo.

Irá existir igualmente um acampamento militar, em que vão estar representadas as vivências dos nobres e homens de armas dedicados aos combates. Casa de armas, carreira de tiro com arco, e uma exposição dedicada ao tema, na Igreja do Convento de S. Francisco.

A Caminhada medieval está de regresso, bem como, diversas representações teatrais ao ar livre. Uma das novidades desta edição é a recriação de combates apeados e a cavalo num novo espaço de picadeiro criado para o evento, entre muitos outros momentos que merecerão a visita de todos.