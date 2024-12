Reunião de trabalhadores encerra repartição de Finanças de Almeirim

Uma reunião geral de trabalhadores encerrou ou provocou fortes constrangimentos na maioria dos serviços de finanças do distrito de Santarém, durante a manhã desta terça-feira, dia 17 de dezembro. Segundo a Direção Distrital de Santarém do Sindicato dos Impostos (STI), a paralisação é “fruto de uma reunião geral de trabalhadores que entre outras coisas pretende preparar a grande manifestação de dia 19, em Lisboa”.

Abrantes, Almeirim, Benavente, Golegã, Salvaterra de Magos, Ourém ou Tomar estão encerrados, ou totalmente encerrados, enquanto que muitos outros, como Santarém estão com graves constrangimentos no seu serviço normal.

Em comunicado, o STI destaca que as paralisações que se tem vindo a fazer sentir se devem às “gravíssimas injustiças a que temos sido sujeitos pela tutela”, acrescentando que as reivindicações “já são antigas, foram prometidas e de momento, nem sequer somos aceites como parceiros de negociação”.

Os trabalhadores dos impostos iniciaram a luta no passado dia 15 de outubro e a mesma terá continuidade na greve dos próximos dias 19 e 20, com especial incidência na manifestação de dia 19, que poderá reunir o maior número de sempre destes funcionários públicos.

“Nos últimos dois meses as condições de trabalho continuaram a degradar-se. O número já muito reduzido de trabalhadores continua, mês após mês, a diminuir. No nosso distrito a maioria dos serviços perderá, até 2028, cerca de metade dos, já muito poucos, trabalhadores, com o agravamento de todas as dificuldades no atendimento aos problemas sentidos pelos contribuintes, continuando este caminho para o caos em que a gestão da Autoridade Tributária se tem tornado”, adianta a mesma fonte.

“Do nosso trabalho depende o apoio do Estado aos mais necessitados, à justiça, à segurança, à defesa nacional, à saúde pública e ao ensino público”, conclui o STI.