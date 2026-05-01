Vamos encher o Pavilhão ABC para ajudar a Alana e o Salvador

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O Futalmeirim organiza, no dia 2 maio, uma tarde de desporto e solidariedade no Pavilhão Alfredo Bento Calado, com o objetivo de apoiar a Alana e o Salvador.

Sob o lema “Desporto, Solidariedade e Esperança”, a iniciativa vai reunir atletas e a comunidade local numa causa comum.

Às 14h30, há a atuação da secção de patinagem artística do Clube Hóquei dos Tigres. Pelas 15h15, entram em campo os mais jovens, num momento dedicado aos pequenos atletas. Já às 16h00, destaque para o jogo entre juniores e séniores do Futalmeirim, num encontro que promete espírito de equipa e emoção.

A tarde culmina, pelas 17h, com um jogo que junta a equipa Tomba Gigantes e o Fitness Factory Almeirim frente à equipa Futebol Solidário, simbolizando a união de todos em torno desta causa.

A organização apela à participação da população, reforçando que cada presença contribui para fazer a diferença na vida de Alana e Salvador.