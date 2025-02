Rastreio do cancro da mama entre 13 de março e 24 de abril no concelho de Almeirim

O Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com a Unidade Local de Saúde da Lezíria, promove três ações gratuitas de rastreio do cancro da mama entre os dias 13 de março e 24 de abril, no concelho de Almeirim.

A primeira ação decorre de 13 a 18 de março no pavilhão municipal de Benfica do Ribatejo, a segunda decorre no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim entre 19 e 31 de março e a terceira ação decorre de 1 a 24 de abril, no Centro de Saúde de Almeirim.

Para participar neste rastreio, os interessados não devem apresentar qualquer alteração na mama (assintomática), ter entre 50 e 69 anos, não ter próteses mamárias, não ter realizado mastectomia e nunca ter cancro da mama.

O cancro da mama é “uma das principais causas de morte entre as mulheres em todo o mundo”, mas um estudo publicado pela equipa de investigação da Universidade do Algarve (UAlg) pode apontar na direção da deteção precoce da doença e, consequentemente, no aumento das “possibilidades de sobrevivência e qualidade de vida dos pacientes”.