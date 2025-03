Criança em estado grave após atropelamento na Estrada do Campo na Chamusca

Uma criança de 7 anos de idade ficou ferida com gravidade após ser atropelada por uma viatura ligeira de passageiros, na manhã desta quarta-feira, dia 19 de março, na EM 586, também conhecida como estrada do campo, que liga Vale de Cavalos à Chamusca.

Segundo apurou O Almeirinense, à chegada dos meios de socorro, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, que foi revertida com sucesso, pelas equipas médicas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém e a da Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas. O menino foi estabilizado no local e transportado de helicóptero do INEM para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde se encontra internado com prognóstico reservado.

O Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, adianta ao nosso jornal que o alerta para o acidente foi dado pelas 111h52 e estiveram presentes nas operações de socorro no local 23 operacionais e 11 viaturas dos Bombeiros Voluntários da Chamusca, Municipais de Alpiarça, VMER do Hospital de Santarém, SIV de Torres Novas e GNR, para além do helicóptero do INEM.

A EM 586 esteve cortada ao trânsito enquanto decorreram os trabalhos de socorro e limpeza da via.