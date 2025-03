Rotary Club de Almeirim atribui galardão Profissional do Ano a Domingos Martins

O Rotary Club de Almeirim promove no próximo dia 4 de Abril, as cerimónias de atribuição do galardão Profissional do Ano de 2025. O programa terá início às 19 horas no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim com uma Sessão Solene a que se seguirá um Jantar Festivo, pelas 20 horas, na Quinta da Feteira.

Este é uma das mais emblemáticas iniciativas anuais do Rotary Club de Almeirim, uma vez que visa homenagear uma personalidade que, no exercício da sua atividade, tenha prestado serviços à comunidade de forma exemplar. Este ano o galardão foi atribuído ao Presidente da Associação 20kms de Almeirim, Domingos Martins.

DOMINGOS MANUEL MONTEIRO MARTINS

Nascimento a 20 de Novembro de 1948, em Almeirim.

Percurso Escolar realizado na Primária na escola no Casal Branco e na Escola Industrial e Comercial em Santarém

Área profissional

Após conclusão do percurso escolar, ingressou na Companhia União Fabril (CUF) no Barreiro. Em 1969, iniciou o serviço Militar obrigatório, partindo para comissão em Angola em Abril de 1970, como Furriel Miliciano, onde cumpriu 26 meses de serviço, passando à disponibilidade em Julho de 1972. Após o Serviço Militar, voltou à CUF, até Novembro de 1972. Perante o concurso aberto para contratação de Desenhador na Câmara Municipal de Almeirim, exerceu funções na área dos serviços técnicos, na apreciação de projectos de obras particulares e acompanhamento de obras Municipais executadas por empresas contratadas, até Março de 1974.

Após essa data ingressou numa empresa de construção civil com objectivo de iniciar a construção de imóveis e infra-estruturas em loteamentos da empresa. Perante a indefinição vivida após o 25 de Abril, não se iniciou o projecto, tendo saído da empresa em Novembro do mesmo ano. De seguida, ainda em 1975, foi novamente admitido na Câmara de Almeirim onde continuou a desenvolver as funções anteriores.

Passado algum tempo, perante o falecimento do empreiteiro que tinha em execução a empreitada de Abastecimento de Água a Benfica do Ribatejo, Cortiçóis, Foros, Raposa e Tapada, não havendo resposta aos concursos abertos, foi decidido terminar a empreitada, acabar a construção do reservatório junto aos Cortiçóis e executar a central de tratamento de águas e rede de condutas. Esteve ainda a seu cargo a execução e finalização das redes de águas, esgotos, construção de reservatórios, reparações, manutenções e demais infraestruturas em várias localidades do concelho.

Em 1993, volta a sair da Câmara, tendo até esta data sido responsável pelo funcionamento dos serviços de águas no concelho e na maior parte do tempo, responsável pelos serviços de Electricidade, Carpintaria e Serralharia. Em 1996, volta à Câmara, convidado pelo presidente Sousa Gomes, para exercer as funções de Adjunto. Em 1997, é convidado a candidatar-se a Vereador, cargo que executa durante dois mandatos, passando para aposentação a partir dessa data (2005).

Na área do Associativismo

Em 1975 foi eleito para os órgãos Sociais da Associação dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, como tesoureiro durante cerca de 3 a 4 anos, tendo registado com agrado ter-se feito neste período a aquisição das duas primeiras ambulâncias, conseguindo a oferta da viatura de combate a incêndios de marca Internacional (ainda hoje em funcionamento) e colaborado na elaboração do projecto do edifício da BVA, com grandes discussões com projectista e Inspector de incêndios, para conseguir entre outras melhorias, a construção do 1º andar para funcionar como ginásio e outras actividades.

Posteriormente ainda foi eleito como membro da Assembleia dos BVA, durante vários mandatos. Foi membro da Assembleia do União Futebol de Almeirim, durante vários mandatos. No ano 2000, foi convidado a integrar a lista dos órgãos sociais da Associação 20 Kms de Almeirim, sendo eleito Presidente da Direcção em Novembro de 2000. A Associação, na altura, tinha as secções de Atletismo, Ciclismo e Orientação que, face às regras que definem a forma como a Associação funciona, deram origem a que outras secções/modalidades tenham procurado fazer parte desta “família”.

Neste momento a Associação funciona com 17 secções no apoio ao desenvolvimento do desporto e cultura que levam o nome de Almeirim, a representar os 20 kms por todo o País e com várias participações a nível Internacional, com excelentes resultados alcançados.

Esta “família”, nestas secções, tem cerca de 800 atletas inscritos, com cerca de 95% em idades de formação, o que é motivo de orgulho e motiva a continuar.