Rotary Club de Almeirim distingue Manuel Lourenço como Profissional do Ano

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O Rotary Club de Almeirim vai distinguir o professor Manuel Lourenço como Profissional do Ano 2026, reconhecendo um percurso marcado pela dedicação à educação pública, pelo compromisso cívico e pelo trabalho desenvolvido ao serviço da solidariedade social, em particular enquanto coordenador local do Banco Alimentar Contra a Fome no concelho de Almeirim.

A distinção integra uma tradição do Rotary Club de Almeirim de valorização do mérito profissional, da ética e do serviço à comunidade. A cerimónia terá lugar no próximo dia 15 de maio, com início às 18h00, numa Sessão Solene no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, seguindo‑se um Jantar Festivo, às 20h00, na Quinta da Feteira.

Manuel António Pereira Lourenço é licenciado em Matemática e desenvolveu grande parte da sua carreira no ensino, onde exerceu funções docentes durante vários anos. Assumiu posteriormente responsabilidades de liderança, destacando‑se como diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, em Santarém, cargo que desempenhou entre 2011 e 2019. Durante esse período esteve envolvido na implementação de projetos educativos orientados para o combate ao insucesso e abandono escolar, bem como na criação de ofertas formativas ajustadas às necessidades dos alunos e da comunidade.

Paralelamente ao seu percurso na educação, Manuel Lourenço mantém uma ligação profunda à intervenção social, sendo colaborador ativo do Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém, onde exerce funções de coordenação local em Almeirim. Neste papel, tem sido responsável pela organização de campanhas de recolha de alimentos, mobilizando voluntários, instituições e parceiros locais, garantindo apoio regular a famílias em situação de vulnerabilidade.

A homenagem pretende igualmente valorizar o papel do Banco Alimentar Contra a Fome enquanto instituição de referência no combate à carência alimentar. O evento contará com a presença de Isabel Jonet, fundadora do Banco Alimentar em Portugal e figura incontornável da solidariedade social no país.

O Rotary Club de Almeirim convida a comunidade a associar‑se a este momento de reconhecimento, sendo necessária inscrição prévia até ao dia 5 de maio, através de formulário próprio.

Banco Alimentar mantém apoio essencial no distrito de Santarém

Num distrito marcado por desigualdades sociais persistentes, o Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém continua a ser uma resposta fundamental no combate à carência alimentar. Ao longo de 2024, a instituição apoiou 71 instituições de solidariedade social, garantindo ajuda direta a 8.417 pessoas em todo o distrito.

Mais do que números, a ação do Banco Alimentar traduz‑se em apoio concreto a idosos com rendimentos insuficientes, famílias numerosas e pessoas em situação de vulnerabilidade, permitindo assegurar refeições, cabazes alimentares, apoio domiciliário e cantinas sociais.

Em 2025, as campanhas de recolha de alimentos voltaram a contar com forte adesão da comunidade. Na campanha da primavera, realizada em maio, foram recolhidas cerca de 36,8 toneladas de alimentos, enquanto na campanha de Natal o volume ascendeu a aproximadamente 53,4 toneladas, a maior campanha do ano.

No concelho de Almeirim, os resultados mantiveram‑se consistentes: cerca de 4 toneladas recolhidas na campanha de maio e 5 toneladas na campanha de Natal, refletindo o envolvimento contínuo da população, voluntários e entidades locais.

O trabalho do Banco Alimentar assenta numa estreita articulação com as instituições do território e no empenho de centenas de voluntários, que asseguram a recolha, triagem e distribuição dos alimentos, constituindo um pilar discreto mas essencial na luta contra a pobreza e a exclusão social.