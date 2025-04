Filme “O Velho e a Espada” conquista prémio internacional

O filme português “O Velho e a Espada”, que conta com a contribuição do almeirinense Jules Spaniard, foi distinguido com o prémio de Melhor Filme de Fantasia no MUSES Film Awards, que decorreu entre 4 e 6 de abril, em Levadia, na Grécia.

O filme, que esteve em exibição no passado dia 16 de novembro no Cine Teatro de Almeirim, é um obra do realizador Fábio Powers, natural de Castelo Branco, do produtor Cristiano Guerreiro e do responsável pelos efeitos visuais, Jules Spaniard, natural de Almeirim.

“O Velho e a Espada” é um filme inspirado nos clássicos de série B dos anos 80, como Evil Dead e Bad Taste, o filme acompanha a aventura de Tonho, um reformado da construção civil que, na pacata aldeia de Pé da Serra, forma uma improvável aliança com uma espada demoníaca para derrotar uma maldição. O protagonista deste filme é António da Luz, num elenco que conta ainda com João Loy, que dá voz à espada, e Luís Aleluia, numa das suas últimas aparições no cinema.

A película já passou por festivais de renome como o Fantasia Film Festival, no Canadá, e o MOTELX, em Lisboa.