Piscinas Municipais de Almeirim assinalam Dia da Mãe com aulas para mães e filhos

A Escola Municipal de Natação de Almeirim vai celebrar o Dia da Mãe com um convite especial a todas as mães do concelho. Nos dias 2, 3 e 5 de maio, as Piscinas Municipais abrem as suas portas para as mães e filhos poderem participar juntos em aulas de natação.

A iniciativa decorre na sexta-feira, sábado e segunda-feira, respetivamente, e é promovida pelo Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Almeirim. O objetivo é proporcionar uma experiência de partilha e diversão em ambiente aquático, celebrando o papel das mães na vida dos filhos.

Como forma de agradecimento pela participação, todas as mães receberão um voucher para uma aula gratuita de aquacross ou hidroginástica, válido entre os dias 8 de maio e 30 de junho.

A Escola Municipal de Natação convida todas as mães a aceitarem este convite especial e a desfrutarem de momentos de cumplicidade na água. Mais informações podem ser obtidas através do contacto telefónico: 243 594 130.