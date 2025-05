Abastecimento de água afetado em várias ruas de Almeirim devido a intervenções na rede

A empresa Águas do Ribatejo vai suspender o abastecimento de água em diversas zonas da cidade de Almeirim na próxima quinta-feira, dia 22 de maio, devido a intervenções no subsistema de abastecimento para o prolongamento da rede.

A interrupção será dividida em dois períodos distintos: das 08h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00.

As ruas afetadas pela suspensão são: Rua Adelino Novais Branco (entre o entroncamento com a Rua das Cancelas e o entroncamento com a Rua D. João III); Rua Arquitetos do Paço; Rua Frei António Chagas; Rua Cardeal D. Henrique; Rua D. Manuel I; Rua Dinastia de Avis; Rua Francisco de Holanda e Rua D. João III.

A Águas do Ribatejo recomenda aos moradores e comerciantes das zonas abrangidas que se preparem com antecedência para minimizar os impactos da interrupção.

Para esclarecimentos adicionais, a empresa disponibiliza os seguintes contactos: 263 509 400 (dias úteis das 09h00 às 18h00) e 800 20 20 40 (número verde gratuito disponível fora do horário útil e aos fins de semana)